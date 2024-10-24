Декларация о суверенитете заложила основы независимости и равноправия граждан – эксперт

Руководитель отдела стратегического анализа КИСИ при президенте РК Елнар Берикбаев рассказал о значении принятия декларации о государственном суверенитете КазССР для страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

День Республики – национальный праздник Казахстана, заложивший основу построения независимого, светского, правового государства

День Республики в календаре страны имеет высокий статус национального праздника.

25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете КазССР.

Декларация о государственном суверенитете заложила основы независимости, светскости Казахстана и равноправия граждан, независимо от их национальности, пола, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений:

«Гражданам, проживающим на территории республики, гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией СССР и Конституцией Казахской ССР, безотносительно к их национальной и партийной принадлежности, происхождению, социальному и имущественному положению, полу и вероисповеданию, роду занятий, месту жительства. Посягательство на гражданское и национальное равноправие карается по закону».

С принятием декларации получили развитие важнейшие институты гражданского общества: политические партии, профессиональные союзы, общественные, научные и религиозные объединения:

«Казахская ССР гарантирует общественным, политическим и религиозным организациям, массовым движениям, действующим в рамках Конституции Казахской ССР, равные правовые возможности участвовать в государственной и общественной жизни».

Принятие Декларации о государственном суверенитете положило начало возрождению и развитию самобытной культуры, традиций, языков и религий народа Казахстана.

В 1990 году был основан независимый Муфтият мусульман Казахстана, который затем был переименован в Духовное управление мусульман Казахстана. Первым верховным муфтием республики стал переводчик Корана на казахский язык, автор ряда книг об исламе Рәтбек Нысанбайұлы.

Позже православные храмы, в том числе Вознесенский и Никольский соборы в Алматы, в которых в советский период располагались конюшня, радиостанция, музеи, были переданы Русской православной церкви.

В страну начали прибывать миссионеры зарубежных религиозных организаций, началось активное строительство мечетей, церквей, молитвенных домов.

Важно отметить, что светский характер государства играет ключевую роль в консолидации полиэтнического и поликонфессионального казахстанского общества. Это позволяет создавать пространство, где идеи и мнения могут свободно обсуждаться, а различные культуры и традиции сосуществуют в гармонии.

Разнообразие религий и традиций – это богатство, которое нужно беречь и развивать. Уважение и понимание между различными конфессиями способствуют предотвращению конфликтов и созданию условий для безопасной и комфортной среды.

Подобные праздники – это не только отражение исторических событий и культурных традиций, но и возможность объединить людей разных этносов и вероисповеданий. Важно понимать, что эти праздники не противоречат религии, а скорее дополняют ее, создавая пространство для общего празднования и единства.