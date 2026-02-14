С целью развития торгово-экономического сотрудничества казахстанская делегация в рамках исполнения поручений Главы государства побывала с рабочей поездкой в Эстонии.

Фото: пресс-служба МСХ РК

По информации пресс-службы МСХ РК, в состав казахстанской делегации вошли заместители акимов областей, представители отечественных аграрных и экспортно ориентированных компаний. Программа поездки включала знакомство с портовой инфраструктурой, а также действующими зерновыми терминалами.

Состоялись переговоры с представителями эстонского бизнеса и логис­тических компаний. Внимание было уделено перспективам использования балтийского направления как одного из ключевых маршрутов для экспорта казахстанского зерна и масличных культур на рынки Северной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. На встрече с руководством порта Мууга обсуждались вопросы формирования устойчивых и предсказуемых экспортных маршрутов.

– Для Казахстана порт Мууга – важное звено в формировании устойчивых экспортных маршрутов. Мы заинтересованы в системном развитии этого транспортного коридора и создании предсказуемых условий для поставок казахстанской аграрной продукции. Благодаря мерам государственной поддержки экспорт зерна через порты стран Балтии в 2025 году увеличился более чем в шесть раз и достиг 802 тысяч тонн, что подтверж­дает эффективность принимаемых мер по диверсификации экспортных направлений, – отметил руководитель казахстанской делегации, вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Отдельный блок встреч был посвящен сотрудничеству в сфере животноводства. На переговорах обсуждена реализация ранее достигнутых договоренностей, включая обмен опытом в области генетики и селекции, развитие ветеринарных технологий, перспективы импорта племенного скота в Казахстан.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в сельском хозяйстве, развитии логистических маршрутов, реализации совместных инвестиционных проектов, цифровизации АПК и укреплении торгово-экономических связей между Казах­станом и Эстонией.