В Шымкенте прошли масштабные мероприятия, посвящённые 180-летию великого мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева. Празднование началось с церемонии возложения цветов к памятнику поэту в парке Абая, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Шымкента

В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, представители интеллигенции, общественные деятели, учёные, ректоры вузов, руководители политических партий и общественных организаций, представители Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений, активная молодёжь и горожане.

Во время торжественного мероприятия дети выразительно прочитали стихи Абая, подарив слушателям особые эмоции. Участники также посетили музей «Хакім Абай», открытый в 2009 году, где познакомились с произведениями и переводами поэта, а также с бытом казахского народа того времени.

Праздничная программа продолжилась в Выставочном центре, где развернулась экспозиция «Великий Абай Великой степи», представившая ценные экспонаты о жизни и творчестве поэта.

Духовно-культурный праздник завершился республиканским конкурсом «Мир Абая» и концертами, а также литературными вечерами, которые прошли во всех культурных учреждениях города.