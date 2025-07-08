Фото: Минздрав РК

8 июля отмечается День борьбы с аллергией, когда принято говорить о причинах аллергических реакций и мерах, направленных на лечение аллергических заболеваний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

По данным Всемирной аллергологической организации, до 40% населения планеты страдают аллергией.

В Казахстане, согласно пилотному статистическому исследованию по обращаемости, более 20% населения республики имеют аллергическую патологию.

В регионах с наличием промышленных центров и крупных городах, как Астана и Алматы, распространенность выше, что связано с выбросом выхлопных газов и прочих продуктов переработки, разнообразия природных аллергенов.

Особую тревогу вызывает рост числа анафилактических реакций, включая тяжелые и фатальные случаи. Эти реакции чаще всего фиксируются у лиц трудоспособного возраста. Согласно различным исследованиям, распространенность лекарственной аллергии составляет от 0,04 до 3,1%.

Лекарственные препараты являются основной причиной тяжелых и смертельных анафилактических реакций среди взрослого населения. На втором месте – пищевая аллергия. При развитии тяжелой анафилактической реакции пациент находится в критическом состоянии до оказания медицинской помощи.