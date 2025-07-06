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Основная цель вечера — привить подрастающему поколению любовь к домбре как яркому символу национальной самобытности, широко популяризировать великое наследие искусства кюя, а также через жизненный и творческий путь Нургисы Тлендиева.

В рамках праздничного вечера зрителям были представлены лучшие образцы национального музыкального искусства. Кроме того, известные кюйши и домбристы делились теплыми воспоминаниями о жизни и творчестве Нургисы Тлендиева. По их словам, домбра — это не просто музыкальный инструмент, а голос нации и завет предков.

В мероприятии также приняли участие артисты фольклорного ансамбля «Дәстүр», учащиеся детской музыкальной школы №1, воспитанники центра обучения игре на домбре «Күмбір» и юные дарования, которые порадовали публику мастерским исполнением кюев и народных песен, вызвавших искренние аплодисменты и создавших в зале особую атмосферу.

Отметим, с 2018 года первое воскресенье июля официально отмечается в Казахстане как Национальный день домбры. За короткое время этот праздник занял особое место в сердцах народа и стал символом национального единства и духовности.