День госсимволов: какие мероприятия пройдут в Астане

Столица, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Насыщенная развлекательная программа для жителей и гостей столицы состоит из челленджа, выставки, различных акций и праздничного концерта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, 4 июня на Аллее писателей на базе библиотеки под открытым небом «Кітап қала» будет организована книжная выставка на тему «Государственные символы – символ нации».

В этот день с 14:00 до 16:00 перед монументом «Байтерек» стартует акция «Я патриот Казахстана!», пройдет военно-музыкальный патриотический парад. Также на городском Арбате и в городском центральном парке пройдет акция «Рәміздерім - айбыным». Жителям города раздадут государственные флаги, разыграют призы на викторине.

В 19:00 на городском Арбате состоится парад патриотических песен «Менің елім!»

В социальных сетях пройдет виртуальная выставка, посвященная Дню Государственных символов РК.

В образовательных учреждениях и организациях пройдет ряд мероприятий. Это: дебаты «Я гражданин РК», олимпиада на тему государственных символов РК, познавательные часы «Государственные символы - символы страны», конкурс молодых поэтов «Символы страны», челлендж по исполнению патриотических стихов «Атамекен», книжная выставка «Символы страны – дух страны», «День символов страны» городская выставка детских работ, концертная программа» государственные «Символы – гордость нации», праздничный концерт «Наши символы - наша гордость!».

Кроме того, 3-4 июня в честь Дня государственных символов РК в государственных и подведомственных учреждениях проводится акция «Я - патриот Казахстана!», запланированы праздничные мероприятия. Среди госучреждений, территориальных органов, подведомственных организаций пройдет общегородская патриотическая акция-челлендж «Мои символы - моя гордость!».

Также будет организован челлендж в соцсетях по одновременному размещению фотографии под государственным флагом «Мой флаг - моя гордость!». С первых дней июня проводится патриотическая акция «Туымыз - төрімізде!».

В городской администрации добавили, что в рамках акции было проведено мероприятие по размещению флагов на балконах и окнах жилых домов и зданий. Всего в жилых домах было вывешено около тысячи государственных флагов.

#Астана #акимат #мероприятия #госсимволы #день

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