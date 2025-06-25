В Астане гастрофестиваль соберет около 50 производителей кумыса

Столица
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В Астане 19–20 июля на ипподроме «Қазанат» состоится грандиозный гастрофестиваль, посвящённый традиционному напитку казахского народа – кумысу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: сайт акимата

Масштабное культурно-аграрное мероприятие – гастрономический фестиваль национальных блюд «BaiQymyz – Бапталган қымыз» – объединит под своей эгидой лучших производителей кумыса и фермеров-коневодов со всех уголков Казахстана.

Ожидается участие 50–60 тысяч человек. Около 50 производителей кумыса прибудут в столицу из различных регионов страны. Фестиваль призван стать культурно-аграрным брендом международного уровня, аналогично Октоберфесту.

В течение двух дней гости фестиваля получат уникальную возможность попробовать все виды кумыса, которые производят в Казахстане, посетить выставку пород лошадей, которые разводят в нашей стране, а также насладиться богатой этнокультурной праздничной программой.

Особым событием фестиваля станет состязание за звание «Самый лучший кумыс». Победители конкурса получат специальные награды, призовой фонд – 45 миллионов тенге (I место - 20 млн тг, II место - 15 млн тг, III место - 10 млн тг). Цель данного фестиваля — возрождение и популяризация традиционной казахской культуры питания, в частности, производства кумыса, а также продвижение этих традиций на международном уровне. Основная задача – представить кумыс как символ здоровья и гостеприимства, а также придать импульс развитию агротуризма и коневодства в стране.

На выставке лошадей будут представлены древние казахские породы - Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар, Адай, а также породы спортивных лошадей.

Ремесленники продемонстрируют изделия ручной работы, такие как седла, камчи, конская сбруя и др. Посетители смогут приобрести понравившиеся им предметы.

Особенностью выставки станет аукцион редких изделий и породистых лошадей. На научной конференции, которая также пройдет в рамках фестиваля, обсудят лечебные свойства кумыса, перспективы развития коневодства и традиционного животноводства. Свои доклады помимо казахстанских исследователей представят ученые, врачи, ветеринары и предприниматели из Германии, России и Кыргызстана. Среди участников - специалист по коневодству из Германии Ханс Цольман, доктор медицинских наук Бахытжан Бимбетов, этнограф Айгерим Мусагажинова и другие эксперты.

На мастер-классах участникам покажут современные методы приготовления, хранения, закваски и капсулирования кумыса. Также ремесленники поделятся навыками выделки кожи и изготовления конской упряжи и бытовых предметов.

В спортивной части программы запланированы соревнования по казахским национальным видам спорта: аударыспақ, асау үйрету, состязания борзых тазы, ловля арканом (шалма салу) и др. Также гости смогут стать свидетелями традиционных развлечений, таких как жілік сындыру (разлом костей) и т.д.

#Астана #фестиваль #кумыс

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