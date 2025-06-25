Уже завтра, 26 июня, в столице стартует ежегодный инклюзивный спортивный фестиваль Children Paralympic Games 2025, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Инклюзивный спортивный фестиваль «CHILDREN PARALYMPIC GAMES 2025», который проводится в рамках социального проекта «Саламатты болашақ», будет проходить по 28 июня.

Цель фестиваля - повышение мотивации у воспитанников адаптивных спортивных секций ОФ «Мир равных возможностей» - детей и молодежи с инвалидностью - к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение социальной активности, доверия и взаимоуважения, укрепления дружественных связей между детьми с инвалидностью и их здоровыми сверстниками посредством проведения инклюзивных спортивно-культурных мероприятий.

В фестивале примут участие около 400 спортсменов с инвалидностью, дети и молодёжь, призеры 1-х мест на основании открытых региональных отборочных соревнований среди воспитанников спортивных секций ОФ «Мир равных возможностей» из 20 городов.

Программа фестиваля включает танцевальный конкурс среди воспитанников кружка «Инклюзивная хореография» и соревнования по 9 видам спорта:

— Адаптивному плаванию;

— Адаптивному карате;

— Адаптивному таэквондо;

— Адаптивному футболу;

— Бочча;

— Адаптивной легкой атлетике;

— ЦП футболу;

— Адаптивному пионерболу;

— Настольному теннису.

Церемения открытия Инклюзивного спортивного фестиваля состоится 26 июня в 10:00 во Дворце «Жастар».