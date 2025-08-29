Как будут работать ЦОНы и спецЦоны в праздничные дни
В госкорпорации «Правительство для граждан» проинформировали жителей разных регионов страны об изменении графика работы ЦОНов и спецЦОНов
В связи с празднованием Дня Конституции РК 30 августа, суббота – выходной день для всех ЦОНов и спецЦОНов.
1 сентября будут работать только дежурные ЦОНы, включая специализированные: приём граждан в ЦОНах будет идти с 9:00 до 13:00, в спецЦОНах - с 9:00 до 12:00, выдача документов в спецЦОНах – до 13:00.
С 2 сентября все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.
Актуальный список дежурных центров доступен по ссылке.