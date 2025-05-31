В этот день в Казахстане вспоминают людей, пострадавших от политических репрессий в годы тоталитарного режима, передает Kazpravda.kz

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Многие были лишены свободы, сосланы, подвергнуты преследованиям или расстреляны без права на защиту и справедливый суд, говорится на сайте уполномоченного по правам человека в РК.

Память об этих событиях важна не только как часть нашей истории, но и как напоминание о необходимости соблюдать права человека, обеспечивать справедливость и верховенство закона.

Сохраняя память о жертвах, мы выражаем уважение к их судьбам и ответственности, которую несём за будущее.