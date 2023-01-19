Денежный дождь на благодатную почву

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Андрей Кратенко

Сель-хозпроизводители республики берут пример с фермеров Северо-Казахстанской области, успешно взаимодействующих
с государством.

Проекты плодотворного сотрудничества государства и агробизнеса на примере опыта Северо-Казахстанской области были представлены на бизнес-завтраке в Астане с участием заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина и крупнейших сельхозпроизводителей, а также представителей отраслевых ассоциаций страны.

Благодаря льготному кредитованию в рамках пилотного проекта через СПК «Солтүстік» в течение 2021–2022 годов в Северном Казахстане было осуществлено 35 проектов. Построена 21 молочная ферма, четыре овцефермы, три птицефабрики, свинокомплекс, предприятие по переработке масличных культур, две теплицы, три оросительные системы. Поэтапно предпринимателям были выделены 35 млрд тенге на срок до восьми лет под номинальную ставку вознаграждения в 4% годовых.

Итог радует. Благодаря новым молочным фермам в регионе сегодня производят порядка 584 тыс. тонн молока. Основной вклад вносят организованные хозяйства области. В этой связи Министерство сельского хозяйства намерено масштабировать положительный опыт североказахстанцев по всей стране с еще более привлекательными условиями.

На встрече в Астане было заявлено, что акиматы регионов уже подбирают себе потенциальных партнеров, которые, с одной стороны, станут участниками льготной программы кредитования, а с другой – возьмут на себя встречные обязательства, имеются в виду цены, по которым будет продаваться выращенная в рамках льготного кредитования сельскохозяйственная продукция.

– От этой программы, – заявил Серик Жумангарин, – мы ожидаем 100-процентной отдачи, успешной реализации всех проектов. Для участия будем вовлекать крупный состоявшийся бизнес, начинания должны дать результаты в течение одного-двух лет. Со своей стороны государство предлагает простой и несложный способ получения финансовых средств, увеличенный срок их возврата и низкий процент. При этом ожидаем стабильную цену на продукцию на уровне оптово-розничной.

Минувший год для аграриев Северного Казахстана стал действительно удачным. Власти региона выразили благодарность работникам аграрного сектора за их нелегкий, но результативный труд на земле. Есть чем гордиться! Четверть урожая пшеницы выращивается на североказах­станской ниве. Треть масличных культур. Северо-Казахстанская область – лидер по производству яиц. Четверть всей молочной продукции по стране также выдают местные заводы-переработчики.

Фермеры региона сумели больше всех привлечь в отрасль инвестиций и внести минеральных удобрений. Производительность фермерского труда здесь также выше, чем в среднем по стране.

Показательный пример. В районе им. Габита Мусрепова предприятие «Возвышенка СК» при поддержке государства запустило в эксплуатацию мегаферму на 1 800 коров единовременного содержания. В проект вложено 4,5 млрд тенге. Создано 30 постоянных рабочих мест. Это самая большая молочная ферма в области и одна из крупнейших в республике.

При выходе на полную мощность ферма будет производить 9 000 тонн молока в год. Этого хватит на то, чтобы в течение года обеспечивать молочной продукцией 30 тыс. человек. Еще пять лет назад в районе действовали только три молочные фермы, а теперь работают шесть, строятся еще две.

Всего за 500 дней построил в селе Жастар большую молочную ферму молодой предприниматель Арман Уатаев. Рассчитанная на 600 голов крупного рогатого скота, она будет производить до 3,5 тыс. тонн молока в год. Проект также осуществлен при поддержке государства. Круг­лый год здесь будут трудиться 30 сельчан.

Успешно развивается компания «Маслодел». В 2017 году она запустила новый завод по выпуску молочной продукции, в 2021-м на предприятии заработала вторая линия, дополнительно было создано 85 рабочих мест. Завершается монтаж третьей линии с оборудованием Tetra Pak.

В новое производство инвестировано свыше пяти млрд тенге. В декабре 2022 года состоится запуск третьей очереди, после чего «Маслодел» начнет перерабатывать до 750 тонн молока в сутки. Такая производительность поз­волит молочному заводу стать самым мощным в Казахстане и Центральной Азии.

Кроме того, «Маслодел» продолжает строительство мас­лоэкстракционного завода в Петропавловске. Оборудование завезено, финансирование продолжается. В проект намечено инвестировать 21 млрд тенге.

На новом заводе будет создано более 200 рабочих мест. Предприятие также начнет перерабатывать отходы производства растительного масла и выпускать кормовые добавки с высоким содержанием протеина – жмых и шрот. Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2023 года.

– Наши достижения, – отметил, выступая на коллегии областного акимата, руководитель ТОО «Агроном-Тайынша» Жумагали Габдуллин, – были бы невозможны без государственной поддерж­ки в виде ежегодных субсидий. Этот инструмент поз­воляет удешевить стоимость минеральных удобрений, гербицидов, семян, дизельного топлива. Благодаря госпрограмме инвестиционного субсидирования за последние три года мы приобрели более 25 единиц высокопроизводительной сельхозтехники (John Deere, Case, Sampo Asia) и оборудование к ним общей стоимостью более одного миллиарда тенге, в том числе в лизинг через финансовые институты на сумму 660 млн тенге. Каждый опытный земледелец понимает важность этого вопроса.

Благодаря использованию семян высших репродукций и минеральных удобрений хозяйство Жумагали Габдуллина стабильно получает урожай не ниже 24 цент­неров с гектара зерновых и не ниже 12–14 центнеров масличных культур.

Между тем власти Северо-Казахстанской области намерены еще больше упростить механизм субсидирования. В 2023 году здесь предполагается внедрить единую государственную информационную систему субсидирования, которая заменит действующую систему «Колдау» и станет бесплатной для получателей субсидий.

Новая система будет интегрирована со всеми основными государственными базами данных.

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