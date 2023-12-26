Деньги есть, а толку мало

Глава государства обращает особое внимание на создание условий для занятия массовым и детским спортом. Решение поставленных задач должно происходить как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.

На сегодня более 7,5 млн человек, или 38,5% от численности населения Казахстана, вовлечено в массовый спорт, рассказал вчера в ходе «круглого стола» в Мажилисе вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев. В 2023 году местными исполнительными органами на данные цели выделено 8,2 млрд тенге.

В республике функционируют свыше 800 детско-юношеских клубов. По программе дополнительного образования Министерства просвещения в школах работают 49 тыс. спортивных секций, в которых занимаются около 1,3 млн детей. Еще 450 тыс. посещают свыше 3 тыс. секций во внешкольных организациях и 220 тыс. занимаются в 6 тыс. секций по государственному спортивному заказу, привел данные Серик Жарасбаев.

Но председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов прервал докладчика, попросив пропустить победные реляции и ответить на конкретные вопросы. Например: насколько рационально финансировать из бюджета 180 видов спорта? С какого возраста привлекать детей в те или иные секции? Оправданно ли платить огромные деньги легионерам? Правильно ли организована работа спортивных федераций? Как повышать квалификацию инструкторов?.. Есть и многие другие вопросы.

Вице-министр туризма и спорта постарался ответить на часть из них.

Так, сокращение финансируемых видов спорта активно обсуждается в министерстве последние месяцы, и решение здесь одно – внесение изменений в законодательство. То же самое потребуется для наведения порядка в федерациях по принципу «один вид – одна федерация».

Численность легионеров также будет сокращаться на законодательном уровне. Логика понятная: нужно растить своих спортсменов. Также массовый спорт выделен отдельно в Едином бюджетном классификаторе.

Депутат Мажилиса Ринат Заи­тов указал на необходимость дать четкое определение понятию «физическая культура» и разграничить ее со спортом высших достижений. Также он предложил сократить список финансируемых из бюджета видов спорта на 76 позиций (из 180).

Далее отчитались вице-министры: просвещения – Едиль Оспан, науки и высшего образования – Дархан Ахмед-Заки. По их данным, в 2023-м повысили квалификацию 12 тыс. преподавателей физкультуры, почти столько же сделают это в следующем году. В то же время более тысячи школ Казахстана не имеют спортивных залов, а 6 тыс. залов только на 80% обеспечены инвентарем.

В республике насчитывается 734 организации технического и профессионального образования и 145 высших учебных заведений, в которых обучается более одного миллиона студентов. Занятиями физической культуры охвачены 574 тыс. студентов (57% от общего числа).

Однако депутат Мажилиса Даулет Мукаев высказал предположение, что, вопреки официальным данным, всего 20–25% казахстанцев занимаются спортом на постоянной основе. А его коллега Жанарбек Ашимжан и вовсе заговорил о коррупции в этой сфере.

– Важные вопросы поднимаются. Президент говорил о развитии массового спорта, есть поддержка на законодательном уровне, из бюджета выделяются деньги. Но какие деньги и на что конкретно выделяются? Где эффективность расходования средств? В сельских школах преподают неквалифицированные педагоги, – возмутился мажилисмен.

Представитель ФНБ «Самрук-Казына» уточнил, что посредством благотворительного фонда спорта с 2016 по 2023 год было поддержано 97 проектов на 37 млрд тенге. Асхат Аймагамбетов назвал эту сумму гигантской и попросил дать подробный отчет.

Участники «круглого стола» уверены в необходимости возрож­дения физкультурных диспансеров во всех регионах страны, а также открытия НИИ спорта с отделением спортивной медицины. На селе за спорт зачастую отвечает один человек, и нужно как-то решать эту большую кадровую проблему.

Депутат Нартай Сарсенгалиев указал, что на спорт высших дос­тижений выделяется 770 млн долларов, а результаты оставляют желать лучшего. Да и население не информировано о распределении этих средств.

– Должна быть четкая и внятная политика уполномоченного органа, – обратился в итоге Асхат Аймагамбетов к представителю профильного министерства. – Президент принял правильное решение по созданию специального министерства, и, наверное, пришло время собрать все компетенции. У вас должны быть не столько реализационные функции, сколько функции по определению политики и правил игры. Но до сих пор у вас нет компетенций. НОК у себя в поле хозяйничает, к ним, кстати, тоже есть вопросы. Часть компетенций – у местных исполнительных органов, часть – у вас, в итоге у семи нянек дитя без глазу. Огромные деньги выделяются, но не туда и неэффективно. Это чудо, что детские подростковые клубы сохранились. Но они функцио­нируют на уровне волонтеров.

В завершение глава комитета все же отметил, что оценивать работу нового министерства еще рано и к вопросу развития массового спорта предстоит вернуться в ближайшие месяцы. Комитетом по социально-культурному развитию будут выработаны конкретные предложения, которые будут рассмотрены в рамках законодательных инициатив.