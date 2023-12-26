Деньги есть, а толку мало

Общество
5
Асель Муканова

Огромные деньги выделяются на развитие массового и детско-юношеского спорта в стране, но проблем в этой сфере остается немало.

фото из архива "КП"

Глава государства обращает особое внимание на создание условий для занятия массовым и детским спортом. Решение поставленных задач должно происходить как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.

На сегодня более 7,5 млн человек, или 38,5% от численности населения Казахстана, вовлечено в массовый спорт, рассказал вчера в ходе «круглого стола» в Мажилисе вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев. В 2023 году местными исполнительными органами на данные цели выделено 8,2 млрд тенге.

В республике функционируют свыше 800 детско-юношеских клубов. По программе дополнительного образования Министерства просвещения в школах работают 49 тыс. спортивных секций, в которых занимаются около 1,3 млн детей. Еще 450 тыс. посещают свыше 3 тыс. секций во внешкольных организациях и 220 тыс. занимаются в 6 тыс. секций по государственному спортивному заказу, привел данные Серик Жарасбаев.

Но председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов прервал докладчика, попросив пропустить победные реляции и ответить на конкретные вопросы. Например: насколько рационально финансировать из бюджета 180 видов спорта? С какого возраста привлекать детей в те или иные секции? Оправданно ли платить огромные деньги легионерам? Правильно ли организована работа спортивных федераций? Как повышать квалификацию инструкторов?.. Есть и многие другие вопросы.

Вице-министр туризма и спорта постарался ответить на часть из них.

Так, сокращение финансируемых видов спорта активно обсуждается в министерстве последние месяцы, и решение здесь одно – внесение изменений в законодательство. То же самое потребуется для наведения порядка в федерациях по принципу «один вид – одна федерация».

Численность легионеров также будет сокращаться на законодательном уровне. Логика понятная: нужно растить своих спортсменов. Также массовый спорт выделен отдельно в Едином бюджетном классификаторе.

Депутат Мажилиса Ринат Заи­тов указал на необходимость дать четкое определение понятию «физическая культура» и разграничить ее со спортом высших достижений. Также он предложил сократить список финансируемых из бюджета видов спорта на 76 позиций (из 180).

Далее отчитались вице-министры: просвещения – Едиль Оспан, науки и высшего образования – Дархан Ахмед-Заки. По их данным, в 2023-м повысили квалификацию 12 тыс. преподавателей физкультуры, почти столько же сделают это в следующем году. В то же время более тысячи школ Казахстана не имеют спортивных залов, а 6 тыс. залов только на 80% обеспечены инвентарем.

В республике насчитывается 734 организации технического и профессионального образования и 145 высших учебных заведений, в которых обучается более одного миллиона студентов. Занятиями физической культуры охвачены 574 тыс. студентов (57% от общего числа).

Однако депутат Мажилиса Даулет Мукаев высказал предположение, что, вопреки официальным данным, всего 20–25% казахстанцев занимаются спортом на постоянной основе. А его коллега Жанарбек Ашимжан и вовсе заговорил о коррупции в этой сфере.

– Важные вопросы поднимаются. Президент говорил о развитии массового спорта, есть поддержка на законодательном уровне, из бюджета выделяются деньги. Но какие деньги и на что конкретно выделяются? Где эффективность расходования средств? В сельских школах преподают неквалифицированные педагоги, – возмутился мажилисмен.

Представитель ФНБ «Самрук-Казына» уточнил, что посредством благотворительного фонда спорта с 2016 по 2023 год было поддержано 97 проектов на 37 млрд тенге. Асхат Аймагамбетов назвал эту сумму гигантской и попросил дать подробный отчет.

Участники «круглого стола» уверены в необходимости возрож­дения физкультурных диспансеров во всех регионах страны, а также открытия НИИ спорта с отделением спортивной медицины. На селе за спорт зачастую отвечает один человек, и нужно как-то решать эту большую кадровую проблему.

Депутат Нартай Сарсенгалиев указал, что на спорт высших дос­тижений выделяется 770 млн долларов, а результаты оставляют желать лучшего. Да и население не информировано о распределении этих средств.

– Должна быть четкая и внятная политика уполномоченного органа, – обратился в итоге Асхат Аймагамбетов к представителю профильного министерства. – Президент принял правильное решение по созданию специального министерства, и, наверное, пришло время собрать все компетенции. У вас должны быть не столько реализационные функции, сколько функции по определению политики и правил игры. Но до сих пор у вас нет компетенций. НОК у себя в поле хозяйничает, к ним, кстати, тоже есть вопросы. Часть компетенций – у местных исполнительных органов, часть – у вас, в итоге у семи нянек дитя без глазу. Огромные деньги выделяются, но не туда и неэффективно. Это чудо, что детские подростковые клубы сохранились. Но они функцио­нируют на уровне волонтеров.

В завершение глава комитета все же отметил, что оценивать работу нового министерства еще рано и к вопросу развития массового спорта предстоит вернуться в ближайшие месяцы. Комитетом по социально-культурному развитию будут выработаны конкретные предложения, которые будут рассмотрены в рамках законодательных инициатив.

#дети #Спорт #Образование #бюджет #круглый стол #секции

Популярное

Все
Предновогодние проделки «Гринча»
Ракетки взяли журналисты
Праздник к нам приходит
Наука в борьбе за урожай
Практическая медицина
Мир Камилы
Бактерия против пластика
Награды достойным
Сила примера
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Алдар Косе и все-все-все
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
Жители Алматы почувствовали землетрясение
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
Шынгыз-хан и генеалогия
Из ничего и будет ничего
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
У ФК "Актобе" новый тренер

Читайте также

Бактерия против пластика
Ракетки взяли журналисты
Предновогодние проделки «Гринча»
Создателей очередной финпирамиды отправили в колонию в Аста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]