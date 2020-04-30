​Деньги поступят в срок

Об этом сообщило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В рамках выполнения поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данного на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, АРРФР отработало с банками второго уровня алгоритм дистанционного получения платежных карт без необходимости посещения отделений данных финансовых структур.

В результате к настоящему времени 1 013 558 граждан дистанционно открыли карточные счета и платежные карты, а порядка 700 тыс. клиентов карты были доставлены на дом.

Реализация данного алгоритма позволила избежать скопления большого количества людей в отделениях банков и Казпочты, что могло привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Одновременно решение проблемы открытия банковских счетов в удаленном режиме позволило снизить социальное напряжение, связанное с некоторыми техническими сложностями, сопровождавшими процесс оформ­ления госпособий. В результате государственная материальная помощь уже поступает на счета нуждающихся в ней людей.

Регулятор финансового рынка также представил обновленные данные о ходе работы по оказанию поддержки гражданам и бизнесу, чье финансовое положение ухудшилось в период режима ЧП.

По данным АРРФР, по состоянию на 28 апреля 2020 года в банки второго уровня и иные кредитные организации поступило 1 844 599 заявок на приостановление выплат по займам и микрокредитам. Из них 1 831 489 физических лиц подали заявки на отсрочку по платежам банковского займа, 13 110 субъектов малого и среднего предпринимательства обратились в кредитные организации для подачи заявки на отсрочку по кредитам.

Одобрение на приостановление выплат получили 1 661 232 физических лица на сумму 237,4 млрд тенге. В их число вошли 299 363 представителя социально уязвимых слоев населения. Кроме того, отсрочку получил 11 561 субъект малого и среднего предпринимательства на сумму 138,8 млрд тенге. Остальные заявки находятся на рассмотрении, в течение 10 рабочих дней по ним будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, агентство ведет мониторинг освоения средств государственной программы льготного кредитования предпринимателей, в рамках которой представители МСБ и индивидуальные предприниматели могут получить денежные средства под 8% годовых сроком на один год вне зависимости от вида деятельности. Для реализации данной программы выделено 600 млрд тенге.

По данным АРРФР, с момента запуска программы предприниматели подали 1 313 заявок на кредитование на сумму 274,8 млрд тенге. Из них одобрено 246 займов на сумму 62,5 млрд тенге. Ожидается, что подобная кредитная поддержка предпринимателей поможет им с наименьшими потерями пережить текущий кризисный период и лучше подготовиться к моменту снятия ограничительных мер и началу восстановления экономической активности.