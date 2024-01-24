Депутат: «Air Astana» живет по совету Габидуллы Абдрахимова «зарабатывать в Казахстане, а тратить в Лондоне»

Мажилис
52
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат Аскар Садыков считает, что национальный перевозчик «Air Astana» игнорирует национальные интересы Казахстана. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат напомнил, что АО «Air Astana» является национальным перевозчиком и создан с участием Фонда «Самрук-Казына», а основным активом любой авиакомпании являются воздушные суда. Между тем, воздушные суда, принадлежащие авиакомпании «Air Astana», прописаны не в Казахстане, а в Ирландии.

«Это означает, что Казахстан не обладает контролем за собственностью национального перевозчика. Более того, президент «Air Astana» Питер Фостер недавно заявил, что компания и не планирует регистрировать свои суда в Казахстане. Считаем, что такая позиция угрожает национальным экономическим интересам нашей страны», - сказал мажилисмен.

Депутат считает неубедительными аргументы руководства компании о том, что только европейская регистрация позволяет авиакомпании совершать рейсы на территорию западных стран, поскольку с момента образования компании прошло четверть века, и за эти два десятилетия Комитет гражданской авиации давно должен был проработать все нужные вопросы.

«Буквально вчера Комитет гражданской авиации подтвердил соответствие Казахстана требованиям Международной организации гражданской авиации и сообщил об открытии прямых рейсов в США. Но президент «Air Astana» видимо считает не заслуживающим доверия не только позицию госоргана, но и правовые условия нашей страны в целом. Либо просто игнорирует национальные интересы республики. Данный вопрос имеет особое значение в свете планируемого выхода компании «Air Astana» на IPO и продажи 25 процентов ее акций. Возникает вопрос о том, кто контролирует бизнес, занимающий доминирующее положение и сформированный за счёт вложений нашего государства и его граждан, оплачивающих неадекватно высокие цены на авиабилеты? И что является гарантией интересов Казахстана, если основные активы в виде авиапарка изначально приписаны к другой стране?» - задался вопросами Садыков.

Кроме того, подчеркнул он, необходимо также понять ситуацию с авиапарком компании «FlyArystan».

«При обсуждении в Мажилисе по поводу создания данной компании и ее тарифной политики, представители КГА и «Air Astana» убеждали, что компания «FlyArystan» будет являться реальным лоукостером. Однако этого не произошло. Недавно президент АО «Air Astana» заявил, что «FlyArystan» не будет выводиться из компании «Air Astana». Хотя на депутатский запрос от 14 сентября 2023 года был получен ответ правительства, что разработан план выделения «FlyArystan» в отдельное юридическое лицо. В этой связи наша фракция повторно ставит вопрос о превращении «FlyArystan» в самостоятельного лоукостера с действительным снижением стоимости полетов. Авиапарк данной компании, полностью состоящий из новых судов, также должен быть зарегистрирован в Казахстане», - заявил депутат.

Он также отметил, что регистрация воздушных бортов в Ирландии по причине ее возможных налоговых преимуществ в данной юрисдикции также противоречит национальным интересам.

«Национальный перевозчик не должен уклоняться от уплаты налогов в собственной стране. Иначе это похоже на реализацию совета одного известного чиновника, который рекомендовал всем «зарабатывать в Казахстане, а тратить в Лондоне». Указанная ситуация ставит и более широкую проблему – деоффшоризацию работы национальных компаний. Господа бизнесмены на государстве, имейте совесть и мужество платить налоги там, где зарабатываете свои миллионные зарплаты и бонусы», - возмутился Садыков.

В этой связи депутат требует решить вопрос с регистрацией казахстанских воздушных судов компании «Air Astana» и «FlyArystan» в Республике Казахстан, выделить «FlyArystan» в отдельную компанию и обязать соблюдать тарифные условия, устанавливаемые для лоукостера, а в рамках демонополизации экономики, провести работу по выявлению оффшорных схем, используемых национальными компаниями и другими квазигоспредприятиями, а также обязать их вернуться в национальную налоговую юрисдикцию Казахстана.

#депутат #компания #Аскар Садыков #Эйр Астана

Популярное

Все
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Напал на школьницу
Медсестры с автоматами
3D-мечты сбываются
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Иглофильтр против дренажного коллапса
Жизнь дала трещину
Газовый злоумышленник
Временные бесплатные места для уличных торговцев предоставят на рынках административного центра Алматинской области – города Конаева
Бродячий криминал
Каким должен быть город для людей?
До места – без задержек
Твердый бытовой… снег
Снова о сердце и не только о нем
Не надо паники!
Предотвратить негативные последствия
В Костанайской области четвертая часть спортивных сооружений, а это почти 500 объектов, признана непригодной к использованию
Что в имени твоем?
Особая миссия
Из кухни – в музей
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Перспективы глобальны, как и проблемы
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Первый турецкий космонавт отправится на МКС
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Деньги для больших дел
Работа особого режима
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

В Казахстане вводится полный запрет вейпов
Универсальной SIM-картой смогут пользоваться казахстанцы
ИИН казахстанцы будут получать раньше, чем имя
Прекращены полномочия депутата Мажилиса Динары Шукижановой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]