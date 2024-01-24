Депутат: «Air Astana» живет по совету Габидуллы Абдрахимова «зарабатывать в Казахстане, а тратить в Лондоне»

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Депутат напомнил, что АО «Air Astana» является национальным перевозчиком и создан с участием Фонда «Самрук-Казына», а основным активом любой авиакомпании являются воздушные суда. Между тем, воздушные суда, принадлежащие авиакомпании «Air Astana», прописаны не в Казахстане, а в Ирландии.

«Это означает, что Казахстан не обладает контролем за собственностью национального перевозчика. Более того, президент «Air Astana» Питер Фостер недавно заявил, что компания и не планирует регистрировать свои суда в Казахстане. Считаем, что такая позиция угрожает национальным экономическим интересам нашей страны», - сказал мажилисмен.

Депутат считает неубедительными аргументы руководства компании о том, что только европейская регистрация позволяет авиакомпании совершать рейсы на территорию западных стран, поскольку с момента образования компании прошло четверть века, и за эти два десятилетия Комитет гражданской авиации давно должен был проработать все нужные вопросы.

«Буквально вчера Комитет гражданской авиации подтвердил соответствие Казахстана требованиям Международной организации гражданской авиации и сообщил об открытии прямых рейсов в США. Но президент «Air Astana» видимо считает не заслуживающим доверия не только позицию госоргана, но и правовые условия нашей страны в целом. Либо просто игнорирует национальные интересы республики. Данный вопрос имеет особое значение в свете планируемого выхода компании «Air Astana» на IPO и продажи 25 процентов ее акций. Возникает вопрос о том, кто контролирует бизнес, занимающий доминирующее положение и сформированный за счёт вложений нашего государства и его граждан, оплачивающих неадекватно высокие цены на авиабилеты? И что является гарантией интересов Казахстана, если основные активы в виде авиапарка изначально приписаны к другой стране?» - задался вопросами Садыков.

Кроме того, подчеркнул он, необходимо также понять ситуацию с авиапарком компании «FlyArystan».

«При обсуждении в Мажилисе по поводу создания данной компании и ее тарифной политики, представители КГА и «Air Astana» убеждали, что компания «FlyArystan» будет являться реальным лоукостером. Однако этого не произошло. Недавно президент АО «Air Astana» заявил, что «FlyArystan» не будет выводиться из компании «Air Astana». Хотя на депутатский запрос от 14 сентября 2023 года был получен ответ правительства, что разработан план выделения «FlyArystan» в отдельное юридическое лицо. В этой связи наша фракция повторно ставит вопрос о превращении «FlyArystan» в самостоятельного лоукостера с действительным снижением стоимости полетов. Авиапарк данной компании, полностью состоящий из новых судов, также должен быть зарегистрирован в Казахстане», - заявил депутат.

Он также отметил, что регистрация воздушных бортов в Ирландии по причине ее возможных налоговых преимуществ в данной юрисдикции также противоречит национальным интересам.

«Национальный перевозчик не должен уклоняться от уплаты налогов в собственной стране. Иначе это похоже на реализацию совета одного известного чиновника, который рекомендовал всем «зарабатывать в Казахстане, а тратить в Лондоне». Указанная ситуация ставит и более широкую проблему – деоффшоризацию работы национальных компаний. Господа бизнесмены на государстве, имейте совесть и мужество платить налоги там, где зарабатываете свои миллионные зарплаты и бонусы», - возмутился Садыков.

В этой связи депутат требует решить вопрос с регистрацией казахстанских воздушных судов компании «Air Astana» и «FlyArystan» в Республике Казахстан, выделить «FlyArystan» в отдельную компанию и обязать соблюдать тарифные условия, устанавливаемые для лоукостера, а в рамках демонополизации экономики, провести работу по выявлению оффшорных схем, используемых национальными компаниями и другими квазигоспредприятиями, а также обязать их вернуться в национальную налоговую юрисдикцию Казахстана.