Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова

Фото: facebook.com/mikhail.kozachkov

«Я считаю, что Михаил Козачков является одним из ярких, видных и авторитетных представителей журналистского сообщества. Я даже больше скажу: один из моих коллег, когда мы обсуждали ситуацию, сказал, что это все равно что во время чемпионата мира сегодня взять и закрыть Месси. Потому что Козачков в журналистском поле настолько талантливый, авторитетный журналист», – сказал Перуашев.

Депутат отметил, что выдвинутые в адрес Козачкова обвинения достаточно серьезны.

«Те подозрения, которые были озвучены правоохранительными органами в отношении этого журналиста, очень серьезные. Понятно, что никому не позволено нарушать закон, будь это журналист, полицейский, кто угодно. Точно так же в отношении Козачкова закон не должен нарушаться. У него есть право на защиту, на презумпцию невиновности. Я сам как гражданин буду наблюдать, мониторить ситуацию. Поскольку подозрения заявлены очень серьёзные, но в то же время у журналиста есть право на защиту своей работы и своей точки зрения», – прокомментировал мажилисмен.

Напомним, 18 декабря 2022 года Агентство РК по финансовому мониторингу задержало журналиста Михаила Козачкова. Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева, совершавшей рейдерские захваты.