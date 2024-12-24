Депутаты проведут выездные встречи с жителями регионов Статьи 24 декабря 2024 г. 5:35 0 Адия Кенжегулова На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 26 декабря. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В ходе заседания Маулен Ашимбаев отметил, что в ближайшие дни сенаторы выедут в регионы. В связи с этим он акцентировал внимание коллег на ключевых направлениях работы и задачах, которые требуют комплексного подхода всех заинтересованных сторон. – Приоритетная задача для депутатов в регионах – это ознакомление с волнующими граждан вопросами и максимальное содействие их дальнейшему решению. Сенаторы будут активно проводить встречи с жителями отдаленных сел, рабочими предприятий и фермерами, в ходе которых необходимо всесторонне разъяснять людям значение проводимых в стране реформ и основные положения принятых Парламентом законов, – сказал председатель палаты, обращаясь к депутатам. Вместе с тем депутаты утвердили повестку предстоящего заседания. На заключительном в этом году заседании сенаторы рассмотрят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы». Наряду с этим сенаторами будет рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». В ходе заседания бюро были распределены законы, ранее принятые Мажилисом Парламента. #Сенат #заседание #Бюро