Депутаты проведут выездные встречи с жителями регионов

В ходе заседания Маулен Ашимбаев отметил, что в ближайшие дни сенаторы вые­дут в регионы. В связи с этим он акцентировал внимание коллег на ключевых направлениях работы и задачах, которые требуют комплексного подхода всех заинтересованных сторон.

– Приоритетная задача для депутатов в регионах – это ознакомление с волнующими граждан вопросами и максимальное содействие их дальнейшему решению. Сенаторы будут активно проводить встречи с жителями отдаленных сел, рабочими предприятий и фермерами, в ходе которых необходимо всесторонне разъяснять людям значение проводимых в стране реформ и основные положения принятых Парламентом законов, – сказал председатель палаты, обращаясь к депутатам.

Вместе с тем депутаты утвердили повестку предстоящего заседания. На заключительном в этом году заседании сенаторы рассмотрят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы». Наряду с этим сенаторами будет рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». В ходе заседания бюро были распределены законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.