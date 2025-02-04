Депутаты рассмотрят Бюджетный кодекс

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Ербол Тишкамбаев

На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 6 февраля, и обсудили мероприятия, предстоящие на этой неделе.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Законы о Бюджетном кодексе и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона РК «О концессиях» сенаторы рассмотрят в предстоящие четверг на заседании палаты. Соответствующее постановление члены бюро приняли в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Цель закона – кардинальное упрощение бюджетного процесса, реформирование модели бюджетной политики путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами», а также внедрение элементов блочного бюджета, определение предельных параметров бюджетной политики и усиление фискальной децентрализации.

В ходе заседания бюро сенаторы также обсудили повестку тематических заседаний, запланированных на текущую неделю. В частности, речь шла о заседаниях по вопросам, касающимся ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС, интеллектуальной собственности, развития хлопковой отрасли и ряда других актуальных тем.

Кроме того, депутаты в ходе заседания распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.

#депутаты #Сенат #заседание #Бюджетный кодекс

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