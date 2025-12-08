Первый юбилей отметили семейные пары близнецов из Мангистауской области, о которых 10 лет назад писали все СМИ.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Обе пары с их слов, живут в гармонии, ведут совместный бизнес, помогают детям с разными заболеваниями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Эту историю десятилетней давности называли уникальной. В 2015 году Жолдасбек и Торебек Тулепбергенулы родом из села Жармыш Мангистауского района повели под венец сестер-близняшек Айым и Асыл Биназаровых. Молодые люди познакомились в Уральске, откуда родом девушки, в 2012 году, будучи студентами. Обе семьи, говорят их родственники, получились крепкими. Более того, профессии, образ жизни и планы всех четверых тесно переплетаются.

Оба брата – специалисты в области ветеринарии, сейчас работают зоологами в Мангистауском районном центре по борьбе с чумой. Между тем, их жены Айым и Асыл имеют степени магистров психологии, они логопеды и дефектологи.

Еще 8 лет назад обе пары вместе основали социально ориентированный семейный бизнес. Сегодня их инициативы ценят тысячи родителей, которые водят своих малышей в специальный детский сад «Балдырган» – это центр развития для детей с ЗПР, ЗР, аутизмом. Еще у пар успешно развивается начальная школа «Биназаровы». Это центр качественного образования для учащихся начальной школы. И это не все - центр «Суперняня» – новый проект, создание которого связано с рождением в прошлом году еще одного ребенка у одной из пар.

Все центры успешно работают, на них большой спрос. Сами же пары говорят, что эту цель - помощь детям - они и преследуют. Бизнес - не главное, добавляют они. А довольные родители, их благодарность - тому подтверждение.

Примечательно, что, не сговариваясь, пары выбирают одинаковый стиль в одежде, совпадают их вкусы и во многом другом.

Пары признаются, что счастливы, и с улыбкой вспоминают слова тех, кто в социальных сетях обсуждал эту историю. Некоторые пользователи откровенно не верили в любовь близнецов, считали этот случай хайпом, не более того.

— Сегодня общество отравлено разводами, ссорами и негативным контентом. Мы хотим показать наши 10 лет гармоничной жизни, наш совместный бизнес и дать подрастающему поколению верное направление, — поделились пары.

Добавим, что каждая из них воспитывает по три ребёнка.