Десять лет в танце

– Хотелось сделать этот сезон особенным, интересным, разно­жанровым. Зритель сможет посмотреть свои излюбленные балеты и вдохновиться новыми постановками молодых казах­станских хореографов, – отметил на брифинге в СЦК художест­венный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов.

В частности, речь идет о двойной премьере, которая состоится 15 и 16 апреля, – это одноакт­ные современные балеты Soli Deo Gloria в постановке Айнур Абильгазиной и Nine в хореогра­фии Олжаса Маханбеталиева. Первого мая пройдет премьера хореографической миниатюры «Жеті қазына» и торжественное награждение победителей I Республиканского конкурса «Ашық сахна».

Еще одним ярким мероприя­тием сезона, как рассказал директор театра Александр Совостья­нов, станет показ спектакля «Кармен-сюита» при учас­тии примы-балерины Большого теат­ра и миланского «Ла Скала» Светланы Захаровой в апреле и примы-балерины Мариинского театра и Американского театра балета Дианы Вишневой в мае в рамках гастролей в Алматы.

В дни Наурыза на сцене «Астана Балет» состоится совместный концерт симфонического оркестра театра и легендарной группы Urker, посвященный ее 30-летнему юбилею.

– Идея сыграть большую прог­рамму из своих песен с симфоническим оркестром нас давно привлекала. Это хороший шанс переосмыслить известные хиты, представить их в новой подаче, более атмосферной и драматичной. Благодаря оркестру многие композиции раскрылись, зазвучали глубже, – отметил солист группы Urker Айдос Сагат.

По словам главного дирижера «Астана Балет» Армана Уразгалиева, музыканты воодушевлены предстоящей встречей с известной группой. Ведь если для театра этот год юбилейный, то его оркестр отмечает лишь свой первый сезон.

– Скоро начнутся репетиции, мы с нетерпением ждем, когда сможем вместе заняться творчест­вом на сцене театра. Многие из наших оркестрантов выросли на песнях Urker. Надеемся, что мы подарим отличный праздник для всех жителей столицы, – отметил Арман Уразгалиев.

Каждый год посольство Франции в Казахстане организует сезон культурных мероприятий «Франкофонная весна». Девятого апреля французский коллектив Rue des arts впервые выступит на сцене «Астана Балет» с нашумевшей постановкой Costard.

– Мы активно гастролируем по Казахстану, посетили Грузию, планируем гастроли в Актобе, Алматы, развиваем сотрудничество с посольствами, приглашаем международные труппы и мировых звезд, – рассказал Александр Совостьянов.

А во главе списка событий – Гала-балет на закрытие сезона, где публику ожидает знакомство с чудесным многогранным миром балета: от высокой классики до уникальных полотен современного хореографического искусства.