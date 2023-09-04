Десять новых школ открыли в Алматы

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В Алматы свои двери распахнули 10 новых школ - одна государственная школа № 211 в мкр. Кайрат, Турксибского района, и 9 частных на 3000 мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

"Также завершено строительство пристроек к двум школам (ШЛ № 48, ШИ № 9), это позволило увеличить численность учащихся на 420 мест. А также до конца года планируется завершить пристройку к школе ШГ № 148 на 300 мест", - проинформировали в пресс-службе.

По данным акимата, в 2023-2024 учебном году в Алматы в первый класс пошли более 30 тысяч детей. Всего в школах города будут обучаться свыше 301 тысячи школьников.

Отмечается, что в этом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева более 133 тыс. учащихся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. А сумма помощи из фонда "Всеобуч", финансируемого из местного бюджета, составила 43 тыс. тенге на одного ребенка для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей. Помощь из данного фонда получили более 15 тыс. алматинских школьников из категории СУСН (социально уязвимых слоев населения).

Также в новом учебном году по поручению акима Ерболата Досаева впервые в Алматы внедрен масштабный проект по предоставлению школьных автобусов для бесплатных перевозок детей школьного возраста от места проживания к учебному заведению и обратно.

Проект "Школьный автобус" охватит 30 государственных школ. Он ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих отдаленно от школы. В этих целях коммунальным автопарком совместно с Управлением образования Алматы закуплены 100 школьных автобусов. Развозка детей будет осуществляться в присутствии сопровождающего педагога и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей.

Ранее сообщалось, что к началу учебного года в Астане открылись 4 новые школы.