Десять новых школ открыли в Алматы

Образование
34
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Также завершено строительство пристроек к двум школам.

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы свои двери распахнули 10 новых школ - одна государственная школа № 211 в мкр. Кайрат, Турксибского района, и 9 частных на 3000 мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

"Также завершено строительство пристроек к двум школам (ШЛ № 48, ШИ № 9), это позволило увеличить численность учащихся на 420 мест. А также до конца года планируется завершить пристройку к школе ШГ № 148 на 300 мест", - проинформировали в пресс-службе.

По данным акимата, в 2023-2024 учебном году в Алматы в первый класс пошли более 30 тысяч детей. Всего в школах города будут обучаться свыше 301 тысячи школьников.

Отмечается, что в этом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева более 133 тыс. учащихся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. А сумма помощи из фонда "Всеобуч", финансируемого из местного бюджета, составила 43 тыс. тенге на одного ребенка для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей. Помощь из данного фонда получили более 15 тыс. алматинских школьников из категории СУСН (социально уязвимых слоев населения).

Также в новом учебном году по поручению акима Ерболата Досаева впервые в Алматы внедрен масштабный проект по предоставлению школьных автобусов для бесплатных перевозок детей школьного возраста от места проживания к учебному заведению и обратно.

Проект "Школьный автобус" охватит 30 государственных школ. Он ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих отдаленно от школы. В этих целях коммунальным автопарком совместно с Управлением образования Алматы закуплены 100 школьных автобусов. Развозка детей будет осуществляться в присутствии сопровождающего педагога и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей.

Ранее сообщалось, что к началу учебного года в Астане открылись 4 новые школы.

#Алматы #акимат #открытие #школы #новые

Популярное

Все
Архив, который ждали киноманы
Приехать, чтобы побежать
В чем секрет семейного счастья?
«Барсы» открыли сезон
На проблемных объектах ускорили темпы
Закрыты школьные двери для единственного ученика в селе
Трехсменка – уже история
Главное – чтобы пришли кадры
Доброжелательный атом
Декриминализация, искусственный интеллект и патриотизм
Голод на инженеров
От цитат – к делу
Восемнадцать! И все – новые!
Лучше готовиться заранее
Устранить структурные дисбалансы
Такие крутые, как в кино
Будущее – за креативной индустрией
Для развития среднего бизнеса
Застарелые проблемы не должны тормозить развитие
Медиков в области будет больше
Муза Каюма Мухамедханова
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
В такой тесноте и заразиться недолго
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
Парадоксы автомобильного рынка
«Ата заңым – айбыным!»
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Детей в Центре материнства и детства UMC поздравили с Днем …
Сегодня для 382 тысяч первоклашек прозвенит первый звонок
Токаев поздравил учителей и школьников с Днем знаний
Четыре новые школы открыли в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]