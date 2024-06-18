Десятилетний Камиль Ахметов мечтает построить мусороперерабатывающий завод

Активиста уже хорошо знают как в Жетысу, так и за его пределами: с семи лет он наравне со старшими участвует во всех субботниках, экоакциях, волонтерских слетах. Да и просто каждый день старается придерживаться принципов бережного отношения к окружающей среде. А это совсем несложно, уверенно заявляет Камиль.

– Мама нам с ранних лет повторяла: «Не кидайте мусор где попало. Это наша земля, которая нас кормит, а мы ее загрязняем и сами же от этого страдаем», – говорит мальчик. – Даже если поблизости нет урны, мы забираем мусор с собой. На прогулки специально для этого носим пакет. Мне не нравится, что люди засоряют наш город. Когда вижу, что на улице валяются бутылки или другие отходы – стараюсь всегда поднять и отнести в урну. Раньше мама делала замечания, что это может быть опасно для меня, а сейчас уже привыкла. Просто невозможно смотреть, что на каждом шагу люди оставляют мусор. Своих друзей я тоже постоянно призываю заботиться о природе, быть аккуратными и воспитанными.

Сегодня Камиль – обладатель множества наград и поощрений за свою волонтерскую деятельность. А первой к защите окружающей среды приобщилась его старшая сестра Азиза Ахметова. Будучи школьницей, она официально вступила в ряды волонтеров. В составе ОО «Алтын Адам креатив центр» старшеклассница ездила по всей тогда еще Алматинской области, очищая от мусора территории у реки Каратал, озер Кольсай, Каинды... Видя настрой Азизы, к экоакциям подключилась вся семья.

– Камиль перенял активную гражданскую позицию сестры и уже с первого класса стал участвовать с нею в массовых мероприятиях, – рассказывает мама-волонтер Айгуль Ахметова. – В прошлом году дочь поступила на грант в Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина и уехала в Астану. А мы с сыном вместе с волонтерами областного филиала организации «Каз Эко Патруль» продолжаем активно участвовать во всех региональных экопроектах. Нам это очень нравится. Камилю доверили хранение флага «Каз Эко Патруля» области Жетысу, чем он очень гордится. Только за последнее время мы приняли участие в областном форуме волонтеров, четыре раза убирали на горе Черепаха, ездили в Панфиловский район на Тигровые горы Долантау. У нас в области такая шикарная природа! И с сожалением надо признать, что везде, где ступала нога человека, остается мусор. Но мы надеемся это изменить.

Кстати, волонтерская деятельность никак не мешает учебному процессу: в этом году мальчик с отличием окончил третий класс, участвовал в олимпиадах по математике, русскому языку и литературе. Камиль Ахметов с удовольствием ведет школьные мероприятия и уже два года состоит в республиканском детско-юношеском движении «Жас қыран». В будущем он видит себя пилотом грузового воздушного судна: мальчишка мечтает повидать мир и заработать много денег, чтобы построить в родном городе самый современный мусороперерабатывающий завод. А до этих пор волонтер намерен продвигать идеи осознанного потребления и подключать к этому… рекламу.

– Надо делать больше роликов о том, как можно защищать природу, что это полезно для всей нашей планеты, для нас самих, – рассуждает школьник. – Было бы хорошо убрать рекламу вредной еды, напитков, чипсов и вместо нее рассказывать о том, что надо беречь родную землю. Нам тоже надо внедрять подход Японии: сортировать и перерабатывать весь мусор. А можно пойти еще дальше и добавить в процесс искусственный интеллект, чтобы он автоматически распознавал и разбирал отходы, а когда бак наполнится – сам подавал сигнал мусоровозам.

Особо тревожит юного активиста огромное количество плас­тика, который вреден для природы и разлагается веками. Здесь альтернативу он видит в хорошо забытой старой многоразовой стеклянной таре, которую мыли и сдавали обратно в магазины. Историю о такой экологичной упаковке с крышкой из фольги Камиль слышал от мамы. Еще, уверен он, каждый из нас может отказаться от целлофановых пакетов, заменив их на бумажные, а также использовать тканевые сумки. И все мы можем поддерживать чистоту в своем дворе, на своей улице, в своем городе – стоит только захотеть.

– Я не понимаю, почему многие родители сейчас против того, чтобы дети участвовали в субботниках, в наведении порядка в своих кабинетах? Я считаю, что детей необходимо приучать к труду, – считает Айгуль Айболатовна. – Мы так росли: сами мыли парты, активно участвовали в уборках и озеленении. В этом плане мне нравится японский подход: там в младших классах детей в первую очередь учат убирать за собой, уважать труд. Нам в семье папа с мамой с детства внушили, что чисто там, где не сорят! А сейчас родители боятся, что их дети перетрудятся, и при этом сами подают пример безответственного отношения к природе: не убирают за собой, создают стихийные свалки на улицах, даже могут выкинуть бутылку прямо из окна движущейся машины. И штрафы их, к сожалению, не пугают… Что нас ждет с таким поведением? Какое поколение мы вырастим? Каждый должен об этом задуматься и начать с себя.