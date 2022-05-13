Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей

Десятки павлодарцев, живущих в садоводстве «Сосновый бор», боятся остаться без своих домов – на их участках, которые должны были стать ИЖС, неожиданно решили построить школу и детский сад.

А начиналось все отлично

Казалось бы, социальные объекты всегда нужны растущему городу, но вопрос в том – где они будут находиться, как к ним добираться и кто их будет посещать. Но обо всем по порядку.

Садоводство «Сосновый бор» – одно из самых молодых в Павлодаре, по сути, оно начало формироваться в период распада Союза. Находятся эти элитные дачи на северной окраине города, в удобной транспортной развязке между дорогой на ПНХЗ и Омской трассой. Так вот в 2019 году стало известно о том, что город решил перевести это и еще два ближайших садоводства в статус ИЖС – соответствующие изменения закрепили на уровне Правительства в Генеральном плане Павлодара в 2018 году.

В октябре 2019 года садоводов пригласили на общественные слушания, где тогдашний руководитель отдела архитектуры и градостроительства Павлодара Бахытжан Алимгазинов отвечал, как мог на вопросы и рассказал, что уже начата разработка проекта детальной планировки.

Что стало известно тогда? Не многое. Во-первых, Алимгазинов предупредил, что сети водоснабжения, которые должны будут построить, потребуют расширения улиц, но кого это коснется, станет ясно после завершения изыскательских работ и готового ПДП. Во-вторых, он заверил, что схема детальной планировки будет обсуждаться с дачниками. В-третьих, проводить коммуникации будут после того, как весь массив согласится перейти в ИЖС, а начинать это можно сразу же. Садоводы в свою очередь попросили, чтобы провели соответствующий письменный опрос.

В общем, логика решения была на поверхности – в «Сосновом бору» есть свет, построено немало коттеджей, часть людей живет там круглый год, так что перспектива повышения статуса многих дачников скорее порадовала. Но радость длилась до тех пор, пока не всплыли детали, о которых в 2019-м не было и речи.

Павлодарка Татьяна Гаммер рассказывает, что с супругом они купили дом в «Сосновом бору» в 2021 году, для чего продали свою городскую квартиру. На их участке площадью чуть менее 10 соток растут одна полувековая и семь тридцатилетних сосен, конечно же, есть электричество, скважина, словом, хоть и расположен участок в садоводстве, на дачу он совсем не похож. Как и практически все соседние – это центр павлодарского «Соснового бора».

– Мы переехали сюда, зная, что кооператив перевели в статус ИЖС, – говорит Татьяна. – Но когда уже в конце 2021 года я начала собирать документы, чтобы получить этот статус именно для нашего участка, столкнулась с тем, что мне отказали. Отказали устно, мол, ваш надел попадает под изъятие. И ничего толком не объяснили.

Женщина признается, что отложила хождение по инстанциям до весны, думала, что с активным началом дачного сезона будет уже больше единомышленников. И как в воду глядела – постепенно все больше ее соседей также стали пытаться переводить свои дачи в ИЖС и получать отказы. Естественно, рос градус напряжения, люди стали возмущаться все громче, и только после этого жители «Соснового бора» узнали, что план детальной планировки будущего микрорайона ИЖС был утвержден еще в 2020 году.

И по этому документу в центре зеленого массива «Соснового бора» предусмотрены школа на 420 мест и детский сад на 240 мест. Чтобы их построить, нужно изъять участки у нескольких десятков собственников, и оказалось, что часть из них вовсе не дачники, а люди, живущие там постоянно.

– Двухэтажный дом построен. У нас своя скважина, у нас подведено электричество, гараж, баня, огромный участок. На этом участке 14 сосен. Я даже не представляю, как все это может пойти под снос, – говорит одна из них – Наталья Попловец.

Обман или некомпетентность?

– Конечно, мы не согласны с таким положением дел. На тех слушаниях, которые были в 2019 году, руководство города намеренно ввело в заблуждение садоводов – и про соцобъекты речи не шло, а про обещание все обсудить детально просто забыли? – продолжает Татьяна Гаммер. – У нас есть протокол, подтверждающий это, и многие соседи были на тех слушаниях. Да и вообще, сейчас выясняется, что никаких исследований о том, какие объекты здесь необходимы, не проводили. Кто будет возить детей в школу и сад в частный сектор на окраине? У сегодняшних дачников столько детей не наберется.

Еще один важный аспект, который тревожит павлодарцев, – это вынужденный снос деревьев. Шикарных, здоровых сосен, а еще елей, берез, дубов и других видов. Название у садоводства не случайное – разбивали дачи на территории, засаженной еще с 60-х годов для защиты города от выбросов недалеко расположенных промышленных предприятий, в том числе тракторного завода. Кстати, именно из-за того, что при нарезке участков сосны уже были большими, здесь нет стандартных шести соток – дачи в «Сосновом бору» по 9, 10, 14 соток. А в уставе кооператива даже закреплен запрет на вырубку деревьев. В общем, сосновый бор виден издалека…

Люди говорят и о том, что можно найти альтернативное место под соцобъекты. Например, не так давно акимат города презентовал планы по возведению рядом с этим микрорайоном ИЖС нового жилого района «Жастар» с многоэтажками, школами, садами, парками. Строить его хотят на свободных землях – ничьи дома там сносить не придется.

Еще один вариант – построить школу и сад на заброшенных дачах. Дело в том, что «Сосновый бор» состоит из почти полутора тысяч участков и при этом делится на три массива. Так вот частично попадает под изъятия как раз первый массив, который и ассоциируется у павлодарцев с элитным садоводством. Фактически все три блока перешли в категорию ИЖС, но в небольшом третьем массиве нет постоянно проживающих семей, а второй на 700 участков и вовсе почти заброшен – там и полсотни действующих дач не наберется. Видимо, в такие нюансы никто из проектировщиков и вникать не стал, когда принимал решение и создавал ПДП. Подсказать все это могли бы дачники или хотя бы правление кооператива, но к ним никто и не обращался.

– Постоянно проживающих семей у нас около 140 – все в первом массиве, который состоит из 545 участков. Впрочем, с наступлением сезона и другие дачники перебираются на свои участки – не приезжают день через день, а также живут здесь до морозов, – говорит председатель кооператива Дмитрий Долотин. – Только вот архитектура нам так и не выдала адреса участков, которые попадают под изъятие. Какую-то информацию разместили в соцсетях акимата, но нам официально никто сведений не давал. Я больше скажу: никто не обследовал наше садоводство до того, как создать этот ПДП. Вот только на прошлой неделе люди видели двух якобы сотрудников архитектуры, которые ходят по нашим улицам и фотографируют. Никто в городе не представляет, как они будут строить сети, они даже не представляют, что в предполагаемых границах расширения дорог стоят дома. А ведь перенос дома – это большие деньги. И кто за это будет платить?

Дмитрий Долотин говорит, что ПДП в кооперативе увидели только 24 марта 2022 года – получили в распечатанном виде. Естественно, выдан он в масштабе, и на бумаге особых деталей просто не разглядишь. Сами садоводы примерно насчитали 60 участков, которые попадают под изъятие для школы и сада, говорят, что минимум 10 семей живут там круглый год, то есть построенные на дачах дома – это их постоянное жилье. Еще 30 семей живут на дачах с апреля по октябрь. Плюс, по подсчетам владельцев дач, при застройке под снос пойдут около 300 взрослых деревьев, не считая поросли и плодово-ягодных насаждений.

Сплошные вопросы

Не так давно в садоводстве провели собрание, куда пригласили акима города и руководителей ряда отделов, но отвечать на вопросы дачников пришлось заместителю руководителя отдела архитектуры Жангельды Шалгумбаеву. Так вот он назвал приблизительные цифры – потребуется 24 участка для школы и 16 участков для сада. Должно быть еще изъятие под магазин (тут вообще никакой конкретики) и частичное изъятие (то есть не всего участка, а только кусочка у дороги) для прокладки коммуникаций. И снова – неизвестность: разглядеть на плане, кого это коснется, невозможно, хотя все понимают, что это будет не 10 и не 20 дач. Так что начать всем собственникам стоит с похода в отдел архитектуры, чтобы ориентироваться, придется менять конфигурацию участков или нет, и получить письменный ответ.

– Должна же быть какая-то «дорожная карта». Условно в 2019 году – принятие решения, в 2020-м – проектирование, 2021-м или 2025-м – выделение средств на расширение улиц и так далее. Но прошло три года с тех слушаний, а архитектура до сих пор не владеет информацией и не знает, что происходит в «Сосновом бору», – продолжает Дмитрий Долотин. – Мы же с 2019 года бегали с просьбами рассказать, что будет у нас. Когда были слушания, я спрашивал: а кто-то вообще опрос проводил, кто хочет переходить в ИЖС? Задавал вопрос главному архитектору: а вы были у нас? Он даже не знал, что у нас три массива! И только в феврале нынешнего 2022-го действующий аким Павлодара Асаин Байханов на совещании с садоводами города ответил на некоторые мои вопросы, и мы поняли, что откуда-то появились школа и сад.

Некоторое время и после этого власти держали паузу. Сейчас заняли такую позицию: решение принято, есть ПДП, участки, попадающие под изъятие, в ИЖС не перевести. Конечно, говорят о компенсации по рыночным ценам. Но это слабое утешение для тех, кто живет в «Сосновом бору» – люди не хотят переезда, и главное – не верят, что денег им хватит на покупку дома. И для этого тоже есть основания.

С 2019 года в «Сосновом бору» началась массовая смена владельцев: когда прозвучала новость о переводе садоводства в ИЖС, дачи начали покупать те, кто мечтал о своем доме, но не мог себе его позволить. Цены, естественно, подскочили и практически сравнялись со стоимостью на частные дома в городе.

– Зимой же никто не ходит и не покупает дачи обычно, а у нас в 2020–2021 годах была невероятная активность. Мы выходили после Нового года 4–5 января, и уже стояла очередь тех, кто интересуется покупкой дачи, потому что всех обнадежили этим переводом в ИЖС, – поясняет Дмитрий Долотин. – Теперь же ситуация изменилась кардинально. У нас есть те, кто купил участок уже довольно дорого, как раз в период бума, вложил туда деньги, а сейчас оказывается, что как раз их земля будет нужна для стройки соцобъектов, о которых прежде никто не говорил даже слова.

Когда стало ясно, что часть земли будут изымать под школу, детсад, под коммуникации, и при этом никто не знает, в какой период, на каких условиях и даже на каких участках, желающих купить здесь землю стало меньше в разы. И, естественно, стали падать цены. И те собственники, чьи дома (не дачи, а именно дома) попадают под изъятие, такого развития событий боятся больше всего – компенсации может просто не хватить, чтобы купить равноценную замену или хорошую квартиру.

Сейчас павлодарцы ходят по инстанциям, потому что хотят понять алгоритм – как же им отменить ПДП или откорректировать, чтобы пострадали как можно меньше людей, а соцобъекты «переехали» на пустующие земли. Но и этой информации добиться, как оказалось, непросто – городская администрация никаких подсказок не дает.

С ответами на вопросы вообще все сложно. Самый частый, который слышат садоводы от госслужащих: «Я тогда не работал». А еще некоторые столкнулись с тем, что не переводят в ИЖС даже те участки, которые под изъятие не попадают, мол, существует временный мораторий до 1 июня на такие работы внутри города. Естественно, никто соответствующего документа не видел, а в акимате заверяют: никакого моратория нет.

С точностью до наоборот

Председатель кооператива «Сосновый бор» и сам пока не может сказать, сколько уже участков дачники перевели в ИЖС, но говорит, что по устной информации земельщиков, примерно 50 – было это сразу после объявления нового статуса. И большинство ИЖСников при этом не выходят из кооператива садоводов, поскольку привыкли к налаженной работе последнего: воду подают стабильно, мусор вывозят, за электросетями следят, охрану обеспечивают и так далее. По словам Дмитрия Долотина, только два собственника вышли из садоводства.

Электрификация «Соснового бора» – это тоже непростая история. Подключены к свету примерно 80% первого массива и небольшая часть третьего. При этом имеются три источника питания: городское предприятие электрических сетей, частное КТП и КТП, принадлежащее садоводству. Тариф, естественно, разный: кто платит непосредственно монополисту, тот рассчитывается по 12 тенге за киловатт, но свои сети содержит сам. Такая же цифра у тех, кто подключен к частному КТП физлица, но если на этом участке происходят неполадки, то приходится собирать деньги на ремонт. Решением общего собрания тариф на электроэнергию через садоводческое КТП составляет 21 тенге, потому что на эти деньги нужно также содержать внутренние электрические сети и электрика в штате.

Когда в 2019-м обсуждали планы по переходу на ИЖС, дачникам опять же обещали привести в порядок и усилить мощности электроинфраструктуры. Теперь же садоводы переживают, как бы не испортили то, что есть, когда все-таки возьмутся за стройку.

– Мне вообще не понятно, почему одно из лучших садоводств города решили таким образом разрушить, переведя в разряд ИЖС. Я думаю, что большинство даже и не понимает основу нарушений, которые произошли. Ведь у нас по закону государство должно сначала обеспечить коммуникациями, а потом объявлять ИЖС, но случилось все наоборот, – недоумевает Дмитрий Долотин.

И в этих его словах кроется главная проблема – неужели все делают для галочки? Почему нет должного планирования, исследований, почему нет связи с народом?

Вообще-то создавать массивы ИЖС местные исполнительные органы должны для одной главной цели – обеспечение жильем казахстанцев. И для этого как раз и прописан принцип: сначала коммуникации – потом участки. Людям дают землю для стройки там, где они смогут пользоваться благами цивилизации. Точнее, должны давать. А чаще все происходит с точностью до наоборот. Так было и в павлодарских микрорайонах ИЖС-1 и ИЖС-3, и в авиагородке, где получившие наделы и начавшие стройку граждане годами ждали то света, то воды.

И вроде как перевод дач в статус ИЖС по логике должен решить жилищный вопрос для всех владельцев этих 545 участков «Соснового бора». Но что же получается? Пенсионеры-дачники лишаются своих огородов, хотя вовсе не нуждаются в частных домах, а семьи, сами построившие комфортные дома, сорвутся с места и обретут проблемы...