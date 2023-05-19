Детей-инвалидов избивали в интернате Актобе

Фото: diapazon.kz

В центре соцобслуживания №1 в 8 микрорайоне Актобе избивали опекаемых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.

В этом центре содержат детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями. Им от 4 до 18 лет, больше половины – оставшиеся без попечения родителей.

Отмечается, что в мае прошлого года здесь уже устанавливали факты избиения детей санитарами, их осудили. Недавно такой случай произошел снова.

"В прокуратуру Актобе поступило сообщение, что в этом центре работники избивают детей, – рассказал помощник прокурора Актюбинской области Оркен Ещанов. – В связи с этим сотрудники прокуратуры выехали в это учреждение вместе с представителями органа опеки и попечительства, управления координации занятости, сотрудниками полиции и медработниками. Изучив записи камер видеонаблюдения, они установили, что работники центра социального обслуживания №1 избивали детей. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РК "Истязание", расследованием занимается управление полиции Актобе".

В управлении координации занятости и соцпрограмм рассказали, что центр занимает один из блоков Дома ребенка "Үміт". Под опекой 71 сотрудника находятся 42 ребенка – 10 девочек, 32 мальчика, 23 из них оставшиеся без попечения родителей.