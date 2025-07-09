Как рассказал аким района Алмас Абдинов, строительству социальных объектов они уделяют пристальное внимание. Так, кроме комфортного учебного заведения в селах построе­ны один фельдшерско-акушерский пункт и семь блочно-модульных медпунктов.

А в строительной отрасли за три года ввели в эксплуатацию 79,5 тыс. кв. м жилья. За последние пять месяцев этот объем составил 8,3 тыс. кв. м.

– Доля населенных пунктов района, обеспеченных централизованной системой питьевого водоснабжения, достигла 92,8%, – проинформировал Алмас Абдинов. – Также за последние три года отремонтировано 44,3 километра автомобильных дорог районного значения. В 2025-м будет проведен средний ремонт 24 улиц в десяти населенных пунктах.

И конечно, летний сезон в Алакольском районе ознаменован потоком туристов на курортное озеро Алаколь, спросом на услуги по организации питания, проживания, досуга. Это стимулирует и развитие предпринимательства, и соз­дание рабочих мест, и объем налогов в бюджет.

В пресс-службе акима области Жетысу сообщили, что за последние три года Алакольский район принял около 4,8 млн туристов, которым оказаны услуги на 29,4 млрд тенге. По данным районного акимата, только в этом году было введены в эксплуатацию 17 туристических объектов, создано 51 рабочее место и привлечено 2,4 млрд тенге инвестиций. Кроме того, сейчас идет строительство трех крупных туристических объектов на 500 мест.