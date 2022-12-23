Дети-сироты недополучали пособия в Казахстане

Более 2,5 млн тенге по пособиям не доплатили детям-сиротам в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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Около 300 детей-сирот недополучили пособия на общую сумму свыше 2,5 млн тенге. После вмешательства Комитета по охране прав детей Минпросвещения им вернули невыплаченные пособия.

«Данный вопрос находится в ведении акиматов. Но комитет держит ситуацию под контролем. Наведение порядка и законности являются нашим главным приоритетом.

В некоторых случаях выплачивали пособия по старому минимальному расчетному показателю (МРП), в то время как с 1 апреля 2022 года МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат увеличился с 3 063 тенге до 3 180 тенге. Разница в сумме пособий направлена на счета опекунов и попечителей. Таким образом, права детей-сирот восстановлены», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения. Так, не соблюдались сроки постановки детей-сирот в очередь на получение жилья. Не было должного контроля и за предоставлением отчётов опекунами, патронатными воспитателями и за обеспечением сохранности недвижимого имущества детей-сирот, перечислили в ведомстве.

По выявленным нарушениям даны предписания по их устранению. Ряд руководителей и специалистов оштрафовали.