Фото: Kazpravda.kz
Общество
Дети-сироты по технической причине выпали из очереди на жилье в Северо-Казахстанской области
Андрей Кратенко

Сиротская доля

Накануне Дня защиты детей уместно напомнить о том, как дети-сироты Северо-Казахстанской области по технической причине выпали из очереди на жилье. И вот появился новый повод для переживаний...

Недавно была озвучена информация, согласно которой программа по безвозмездной выдаче квартир из государственного жилищного фонда завершена, поэтому все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут попрощаться с надеждой получить жилье...

Напомним, что в очереди на получение квартир из государственного жилищного фонда в СКО стоят порядка 1 770 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

25-летний Александр Рябуха, стоявший в очереди как сирота более четырех лет, вдруг узнал, что не может претендовать на жилье. Почему? В связи со... смертью очередника. К счастью, во всем разобрались и Сашу восстановили в очереди.

Всего же из списка, что называется, по технической причине, выпали около 50 сирот. Однако благодаря надзорным действиям прокуратуры Петропавловска их права были своевременно защищены.

Между тем еще раньше власти города пообещали, что в 2022 году детям-сиротам будут выделены 120 квартир из государственного фонда: «Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее 20% от общего количества жилищ из коммунального жилищного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. За последние три года было реализовано пять домов. В них категории «дети-сироты» предоставили 108 квартир. В этом году планируется сдать в эксплуатацию шесть 100-квартирных домов. Из них 120 квартир будет предоставлено детям-сиротам», – указывалось в сообщении городского акимата.

И вот недавно сиротам было объявлено о завершении жилищной программы. Формально это значит, что бесплатные квартиры выпускникам детских домов выдаваться уже не будут, вместо этого предлагается воспользоваться ипотечными программами или новым механизмом субсидирования арендного жилья.

– По новым правилам детдомовцы должны оплатить половину стоимости квартиры, – рассказала журналис­там сирота Кристина Белых, которая с 2011 года стоит в очереди на жилье. – Но где мне взять такие деньги?

Между тем в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Петропавловска не торопятся ставить крест на жилищной программе для детей-сирот.

– Если будут выделяться средства на строительство арендно-коммунального жилья, то программа будет и дальше действовать, а строи­тельство продолжится, – успокаивает сирот пресс-секретарь отдела ЖКХ Асем Айтуллова. Она подтвердила, что в 2022 году все-таки планируется сдать порядка 600 квартир, из которых 120 достанутся сиротам.

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