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​Детство под защитой
Ксения ЧЕРНИКА, Южно-Казахстанская область

Об этом заявила вице-министр здравоохранения и социального развития РК Светлана Жакупова, открывая республиканский семинар на тему «Социальное страхование, поддержка материнства и детства». Встречу организовали Министерство здравоохранения и социального развития РК совместно с АО «Государственный фонд социального страхования» и акиматом Южно-Казахстанской области. Ее участники, включая представителей Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и экспертов международных организаций, поделились международным опытом в сфере социальной защиты и дали рекомендации по охране здоровья взрослых и детей.

За последние годы система соцзащиты населения значительно укрепилась. Только в нынешнем году на выплату пенсий и пособий в Казахстане выделено более 2 трлн тенге. Особое внимание уделяется вопросам поддержки материнства и детства. Так, в 2016 году принята Госпрограмма развития здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016–2019 годы, которая предусматривает внедрение интегрированной модели службы родовспоможения и детства. С. Жакупова сообщила, что министерством совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и иными заинтересованными органами разрабатывается проект Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года.

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