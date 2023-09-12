Девочку ударило током на пенной вечеринке: полиция переквалифицировала дело

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Санкция новой статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Фото: Kazpravda.kz

Полиция переквалифицировала досудебное расследование по факту удара током несовершеннолетней на пенной вечеринке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Напомним, 25 августа в поселке Узунколь Костанайской области 9-летняя девочка получила удар электрическим током во время пенной вечеринки, приуроченной ко Дню молодежи. 

«Сегодня, 12 сентября, поступило сообщение о том, что девочка скончалась. По данному факту начатое ранее досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних» было переквалифицировано на часть 3 этой же статьи», - сообщили в пресс-службе ДП.

По информации полицейских, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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