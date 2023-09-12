Девочку ударило током на пенной вечеринке: полиция переквалифицировала дело

Санкция новой статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Полиция переквалифицировала досудебное расследование по факту удара током несовершеннолетней на пенной вечеринке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
Напомним, 25 августа в поселке Узунколь Костанайской области 9-летняя девочка получила удар электрическим током во время пенной вечеринки, приуроченной ко Дню молодежи.
«Сегодня, 12 сентября, поступило сообщение о том, что девочка скончалась. По данному факту начатое ранее досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних» было переквалифицировано на часть 3 этой же статьи», - сообщили в пресс-службе ДП.
По информации полицейских, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.