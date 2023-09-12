Девочка, которую ударило током на пенной вечеринке, скончалась

Ей было 9 лет

Фото: Kazpravda.kz

В Костанайской области скончалась 9-летняя девочка, которую ударило током на пенной вечеринке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Напомним, 25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка, приуроченная ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током.

Тогда сообщалось, что по данному факту полиция проводит досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних".