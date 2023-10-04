Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Ведется расследование

Фото: instagram.com/police__astana

В столичном департаменте полиции сообщили о гибели девушки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации полицейских, из балкона жилого комплекса по проспекту Туран выпала девушка 2005 года рождения.

По данному факту начато расследование, заведено уголовное дело по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства).

"Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в департаменте. 

 

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