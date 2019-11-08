Общество
Девушка заявила о попытке изнасилования в поезде "Тальго"
Айдана Демесинова
Девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении пассажира поезда "Тальго" из-за попытки изнасилования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.   

"Транспортными прокурорами изучены материалы уголовного дела по заявлению молодой девушки в отношении пассажира поезда "Тальго" №705 сообщением "Петропавловск-Алматы", о попытке совершения насильственных действий сексуального характера. 3 сентября 2019 г. по данному факту начато досудебное расследование по ст. 121 ч. 1 УК", – говорится в сообщении.

Однако, 2 ноября Линейным отделом полиции на станции "Караганда-Сортировочная" принято решение о прекращении досудебного расследования в связи с отсутствием состава преступления.

"8 ноября Жезказганской транспортной прокуратурой решение органа уголовного преследования отменено и возвращено для производства дополнительного расследования, с дачей конкретных письменных указаний, направленных на обеспечение полного и объективного расследования всех обстоятельств дела. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Главной транспортной прокуратуры", – добавили пресс-службе.

Напомним, ранее СМИ опубликовали шокирующую историю, которую рассказала правозащитница Дина Смаилова. По ее словам, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде "Тальго", где и произошло изнасилование. Сначала над ней надругался один проводник, позже – второй.

Позже в АО "Пассажирские перевозки" сообщили о том, что проводники поезда "Тулпар-Тальго", на которых пожаловалась пассажирка, обвинив их в изнасиловании, отстранены от работы.

Стоит отметить, Главная транспортная прокуратура РК ходатайствовала о том, чтобы строже наказать проводников-насильников. Об этом же просили и общественники.

Позднее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев после встречи с населением на площадке партии "Nur Otan" заявил, что изнасилование должно относиться к категории тяжких преступлений.

"Я считаю, что это тяжкое преступление, оно нарушает конституционные права как гражданина, женщины. Посягать на личную свободу, оскорбляет честь и достоинство. Это тяжкое преступление, за которое должно быть жесткое наказание", – заявил Тургумбаев.

26 июля был оглашен приговор в отношении проводников, которые подозревались в изнасиловании девушки в поезде "Тулпар-Тальго". Их приговорили к различным срокам заключения.

Позже дело по изнасилованию женщины проводниками отправили на доследование.

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