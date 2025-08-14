Девушки едва не погибли на озере Балхаш

Происшествия
82
Дана Аменова
специальный корреспондент

Туристки пострадали во время катания на гидроцикле в озере Балхаш

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате инцидента одна из сестер потеряла сознание, другая получила травмы, оказавшись в воде из-за опасных действий со стороны водителя. Очевидцы утверждают, что он совершал рискованные маневры и проигнорировал предупреждения со стороны пассажирок, не владеющих навыками плавания. 

Инцидент побудил пострадавших обратиться за помощью в правоохранительные органы. Ситуация усугубилась тем, что одну из девушек госпитализировали с диагнозом «аспирационная пневмония».

Департамент полиции Карагандинской области подтвердил поступление заявления от 24-летней жительницы Астаны об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


«Проводится полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, а также на привлечение виновных к строгой ответственности в рамках закона. Департамент полиции Карагандинской области подчёркивает: подобные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, будут пресекаться жёстко и решительно. Виновные понесут заслуженное наказание», — сообщили в полиции. 

Там же добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, опрошены свидетели, расследование продолжается. 

#туризм #Балхаш #девушки #катер

