Девушку спасли в горах Заилийского Алатау

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Во время похода группы из пяти туристов в Каскеленское ущелье одной участнице стало плохо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Так как связи не было и в группе были пожилая женщина и дети, старшему группы пришлось оставить девушку, которая не могла самостоятельно ходить, чтобы спустить их и вызвать спасателей МЧС на помощь.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС приступила к поиску пострадавшей по указанным координатам. Поисковые работы проходили более 16 часов.

Найдя девушку, спасатели оказали ей первую помощь при переохлаждении и спустили её к ожидающим на парковке родственникам.

#горы #туризм #МЧС

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