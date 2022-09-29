Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) приняла участие в Международном инвестиционном форуме «WestKazInvest 2022».

В форуме, организатором которого выступил акимат Западно-Казахстанской области, приняли участие представители бизнес-сообщества западноказахстанского и приволжского регионов, центральных и местных исполнительных органов республики, инвесторы, международные финансовые организации, представители посольств и другие.

Основными целями этого мероприятия стали презентация инвестиционного потенциала Западного Казахстана, «нишевых» проектов, локализация новых производств, налаживание торгово-экономических связей и создание благоприятного инвестиционного климата для ведения успешного бизнеса в формате совместных предприятий с иностранным участием.

В рамках форума КПО приняла участие в выставке предприятий Западно-Казахстанской области и панельной сессии «Инвестиции в нефтегазовом секторе», в ходе которых были представлены достижения и планы КПО по развитию местного содержания в Карачаганакском проекте.

Как сообщили представители компании участникам панельной сессии, рост вовлеченности казахстанских поставщиков в проект разработки Карачаганакского месторождения является приоритетной задачей для КПО.

Проводимая в данном направлении работа уже дала существенные результаты. За первое полугодие 2022 года КПО заключила контракты с казахстанскими компаниями на общую сумму в 454 млн долларов, что составило 98% от общей стоимости всех присужденных контрактов. В числовом выражении это составляет 145 контрактов из 170.

КПО подписала девять «дорожных карт» по локализации с компаниями-производителями оригинального оборудования и три – по локализации импортируемых товаров категории неори­гинального производства.

Было отмечено, что на сегодня объем инвестиций компаний-партнеров КПО в разработку Карачаганакского проекта превысил 29 млрд долларов, при этом суммарная доля инвестиций в сферу развития местного содержания составляет 9,06 млрд долларов.

По предварительным расчетам, планы КПО по локализации привлекут дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики и позволят создать сотни новых рабочих мест.