Дезактивация коррупции

Без представления декларации об активах и обязательствах проходили назначения на госслужбу в Северо-Казахстанской области.

Сотрудники антикоррупционной службы выявили подобные факты и привлекли к ответственности шесть должностных лиц.

Как сообщил первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Нурлан Жахин, всего 126 чиновников нарушили антикоррупционные ограничения.

С начала 2022 года было сос­тавлено 10 административных материалов по статье 154 (занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности) и статье 680 (непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции) КоАП РК. Наложены штрафы на общую сумму более 2,6 млн тенге с конфискацией полученного дохода в размере 6,3 млн тенге.

– Установлено, что 126 субъек­тов коррупции нарушили эти ограничения. Наши сотрудники детально изучают каждый факт, чтобы принять процессуальные решения, – отметил Нурлан Жахин.