Диагональ жизни спасла

Диагональную разметку нанесут на перекрестках областного центра. Принцип работы таких переходов состоит в периодичности движения по нему пешеходов и авто.

Впервые зебра по диагонали появилась в Костанае три месяца назад на пересечении улиц Чкалова – Маяковского. Здесь же была перестроена работа светофоров. Это один из самых оживленных перекрестков города, где проходит огромный поток автомобилей. Так вот, за время непродолжительного экс­перимента удалось выяснить, что благодаря диагональной разметке на этом участке дороги не совершено ни одного ДТП, тогда как в прошлом году за аналогичный период зафиксировано четыре аварии, в которых пострадали шесть человек.

Эксперимент решили расширить. В ближайшее время диагональную разметку нанесут еще на четырех перекрестках центральных улиц Костаная. Предпочтение будет отдано перекресткам с интенсивным движением. Один из них – пересечение улиц Алтынсарина – Победы, в районе Центрального рынка.