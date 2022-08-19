Свежий выпуск Диагональ жизни спасла 19 августа 2022 г. 0:00 Валентина Мелехова, Костанайская область Диагональную разметку нанесут на перекрестках областного центра. Принцип работы таких переходов состоит в периодичности движения по нему пешеходов и авто. Впервые зебра по диагонали появилась в Костанае три месяца назад на пересечении улиц Чкалова – Маяковского. Здесь же была перестроена работа светофоров. Это один из самых оживленных перекрестков города, где проходит огромный поток автомобилей. Так вот, за время непродолжительного эксперимента удалось выяснить, что благодаря диагональной разметке на этом участке дороги не совершено ни одного ДТП, тогда как в прошлом году за аналогичный период зафиксировано четыре аварии, в которых пострадали шесть человек. Эксперимент решили расширить. В ближайшее время диагональную разметку нанесут еще на четырех перекрестках центральных улиц Костаная. Предпочтение будет отдано перекресткам с интенсивным движением. Один из них – пересечение улиц Алтынсарина – Победы, в районе Центрального рынка.