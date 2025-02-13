Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к фильму Джеки Чана на китайском «Фестивале фонарей»

Звезды,Музыка,Lifestyle
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Дана Аменова
корреспондент

Релиз саундтрека к фильму Джеки Чана «Легенда», созданный известным композитором Нейтаном Вангом, состоялся 5 июля 2024 года

Фото: dimashnews.com

12 февраля, в 15-й день первого месяца по лунному календарю в Шанхае зажглись ночные огни «Lantern Festival» / «Фестиваля фонарей» — традиционного праздника Поднебесной, сообщает Kazpravda.kz 

Как пишет dimashnews.com, телеканал Dragon TV представил в прайм-тайм захватывающую кросс-культурную программу, в которой словно древний свиток развернулись предания шанхайской культуры, направляя зрителя в увлекательное путешествие в мир восточной эстетики, распространяя красоту китайской цивилизации по всему миру.

В исполнении казахстанского певца Димаша Кудайбергена на фестивале впервые со сцены прозвучала песня This Love» / «Эта Любовь». Релиз саундтрека к фильму Джеки Чана «Легенда», созданный известным композитором Нейтаном Вангом, состоялся 5 июля 2024 года, а 12 июля вышел в прокат сам кинофильм, в финале которого звучит голос Димаша.

Музыкальное повествование с изысканными гармониями и уникальными вокализами переносят зрителей сквозь время, как древний артефакт, соединяя прошлое и будущее, сочетая традиции и современность.

«Я невероятно горжусь тем, что он исполняет эту песню на «Фестивале фонарей»! Я считаю его своим другом и польщен тем, что Димаш исполняет песню из фильма Джеки Чана «Легенда», которую я написал для него. Каждый раз, когда я слышу  «This Love» в его исполнении, я чувствую гордость за то, что являюсь частью команды композиторов режиссера Стэнли Тонга. А когда Димаш начинает петь, его голос взлетает так, что дух захватывает! Для меня большая честь, что он исполняет эту песню на таком особенном фестивале», – поделился своим мнением Нейтан Ванг.

Нейтан Ванг также рассказал, что для него этот фестиваль имеет глубокое личное значение:

«Хотя я родился и вырос в Лос-Анджелесе, мои родители привили мне глубокое уважение к моему китайскому наследию. Я знаю о «Фестивале фонарей» еще с начальной школы. Это праздник в честь наших предков, который отмечается на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Мой отец всегда говорил мне, что этот фестиваль символизирует прощение и мир. Мы всей семьей отмечали его, собираясь за ужином, где отец рассказывал истории о своих родителях, бабушках и дедушках и все, что помнил о своих прабабушках и прадедушках. Моя мама делала то же самое. Эти ужины всегда казались мне особенными, и благодаря им «Фестиваль фонарей» стал тем, что я с нетерпением ждал каждый год», – заключил он.

Также на празднике Димаш вместе с тайваньским певцом Питером Чен, звездой китайской версии «Призрака оперы» Пань Ханьвэй и другими артистами из разных уголков мира оживил в музыке древние строчки китайской поэзии The Lantern Festival Night» / «Ночь фестиваля фонарей» автора Синь Цицзи из династии Сун (1142-1207).

В песне поэт описывает праздничное волнение во время «Фестиваля фонарей», как сияют тысячи деревьев, а звезды, подобные дождю, сдувает с неба восточный ветер. В свете нефритовых фонарей всю ночь напролет танцуют рыбы и драконы, мимо мчатся богато украшенные повозки, а главный герой стоит в тени, подальше от суеты, он ищет родственную душу, которая, если оглянуться, совсем рядом…

Напомним, ранее музыканты с мировыми именами Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген в рамках проекта Virtuosos совместно записали одну из самых популярных эстрадных песен середины XX века. 

#Китай #Димаш Кудайберген #фестиваль #фильм #саундтрек #Джеки Чан

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