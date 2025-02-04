Димаш Кудайберген в составе квартета выступил вместе с мировыми звездами в Венгрии

Самые знаменитые оперные певцы современности, объединились с молодыми, но уже известными широкой публике артистами Степаном Хаузером и Димашем Кудайбергеном

Фото: DimashNews

Музыканты с мировыми именами Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген в рамках проекта Virtuosos совместно записали одну из самых популярных эстрадных песен середины XX века, которая и сейчас считается гимном настоящего человека, проходящего пусть и трудный, но свой, особенный путь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews

Популярная композиция My Way начала свой взлет в 1969 году в исполнении Фрэнка Синатры, долгое время занимала первые места в музыкальных чартах Великобритании и США. Знаковой песня была и для таких музыкантов, как Элвис Пресли, Мирей Матье, Том Джонс, Муслим Магомаев.

Второго февраля в Венгрии произошло историческое событие: мэтры Хосе Каррерас и Пласидо Доминго — самые знаменитые оперные певцы современности, объединились с молодыми, но уже известными широкой публике артистами Степаном Хаузером и Димашем Кудайбергеном.

Выступление уникального квартета зрители увидят в эфире телеканала Duna TV весной 2025 года, эпизоды шоу будут транслироваться с 25-го апреля.

Еще одним сюрпризом для зрителей станет новый дуэт Хаузера и Димаша. На площадке шоу Virtuosos в исполнении голоса и виолончели прозвучит песня – флагман сольного концертного тура казахстанского музыканта Stranger.

Композиция Игоря Крутого в богатой инструментальными линиями аранжировке с использованием казахского музыкального инструмента кобыза зазвучит по-новому, обрамленная классической музыкальной партией виолончели.

Напомним, что в прошлом году Димаш и Хаузер, участвуя в Virtuosos Charity Concert event в Сингапуре, записали дуэты на песни из репертуара Димаша Ave Maria и Sos d’un terrien en détress.

Ранее стало известно, что 26 января Димаш Кудайберген прибыл в Будапешт для участия в работе в качестве члена жюри 10-го юбилейного сезона проекта Virtuosos.