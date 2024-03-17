Димаш подарил чапан Пласидо Доминго

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген надел чапан на плечи великого тенора Пласидо Доминго.

- Наверное, мало таких артистов, в чьем творчестве не отражалась бы любовь к культуре своего народа. Мы подарили казахский чапан выдающемуся оперному певцу ХХ века Пласидо Доминго, который смог донести голос своего народа всему миру. Предлагаю вашему вниманию момент вручения. Сегодняшний день завтра станет историей, - написал Димаш на своей странице в инстаграм.