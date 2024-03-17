Димаш подарил чапан Пласидо Доминго

Культура
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Ранее Кудайберген выступил дуэтом с маэстро на шоу Virtuosos V4+, передает Kazpravda.kz

Скриншот: instagram.com

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген надел чапан на плечи великого тенора Пласидо Доминго.

- Наверное, мало таких артистов, в чьем творчестве не отражалась бы любовь к культуре своего народа. Мы подарили казахский чапан выдающемуся оперному певцу ХХ века Пласидо Доминго, который смог донести голос своего народа всему миру. Предлагаю вашему вниманию момент вручения. Сегодняшний день завтра станет историей, - написал Димаш на своей странице в инстаграм.

Как сообщалось, 19 января Димаш выступил дуэтом с маэстро Пласидо Доминго на шоу Virtuosos V4+. Музыканты исполнили дуэт Надира и Зурги «Au Fond du Temple Saint» из оперы Жоржа Бизе «Ловцы жемчуга».

#Димаш Кудайберген #Пласидо Доминго #чапан

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