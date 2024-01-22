Опубликовано видео выступления Димаша Кудайбергена с Пласидо Доминго

Культура
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Аменова Дана
Корреспондент

19 января 2024 года на официальном You-Tube канале шоу Virtuosos V4+ вышла первая часть финала конкурса 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Как отмечается, в первой части финала Димаш выступил дуэтом с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго. Музыканты исполнили дуэт Надира и Зурги "Au Fond du Temple Saint" из оперы Жоржа Бизе «Ловцы жемчуга».

Virtuosos V4+ — это шоу талантов в области классической музыки, имеющее уникальный формат: оно фокусируется на раскрытии молодых талантов и предоставление возможности развития и продвижения юным музыкантам. 

Конкурс проходит в ведущем высшем музыкальном учебном заведении Венгрии — Музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште.

Председателем международного жюри в этом году снова стал маэстро Пласидо Доминго, также членами жюри являются Эрика Миклоша и Андраш Келлер.

В новом сезоне в состав международного жюри вошел казахстанский певец Димаш Кудайберген, певец Пласидо Доминго-младший, гитарист Пабло Сайнс Вильегас, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля в Чешском Крумлове Габриэла Рачиди, продюсер Харви Голдсмит и известный виолончелист Степан Хаузер.

«В Будапеште мои мечты сбываются. Потому что всю жизнь, с детства, у меня была мечта встретиться с Пласидо Доминго и поработать с ним вместе. Я сказал ему: «Я пришел в музыку из-за Вас». Когда мне было 5 лет, у меня была видеокассета с его концертом. Именно с того времени я верил в нашу встречу. Так что Будапешт удивителен. Я люблю Будапешт!» — поделился Димаш в интервью на проекте.

 

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