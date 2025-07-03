Семья начала свою трудовую династию в полиции в 1973 году. За плечами династии — 63 года службы, десятки спасенных жизней и сотни дежурств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Для Зайнулиных стоять на страже закона — не просто профессия, а осознанный выбор и семейное дело. История династии стала частью истории системы правопорядка Казахстана.

«Мы выбрали эту профессию, глядя на отца. Я с детства мечтал быть милиционером. А сейчас знаю — безопасность страны начинается с профилактики и доверия к полиции», — говорит полковник полиции Ильнур Зайнулин.

Сегодня перед полицией стоят новые задачи. Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание на профилактике, укреплении доверия к органам правопорядка, внедрении современных технологий и обеспечении социальной поддержки сотрудников.

Но в центре системы по-прежнему остается человек — тот, кто ежедневно выходит на службу, несмотря на риски, и верит, что порядок — это основа безопасности каждого гражданина.

Закон. Порядок. Ответственность. Для Зайнулиных это не просто слова, а суть профессии и смысл жизни. Это выбор, который передается от поколения к поколению.



