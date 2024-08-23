Директор детсада собирала деньги с подчиненных для оплаты своих штрафов в Акмолинской области

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По результатам прокурорских проверок в детских садах области выявлено свыше 300 нарушений в различных сферах, передает Kazpravda.kz

К примеру, в одном из детсадов работник находился в состоянии алкогольного опьянения. В другом случае, директор детсада осуществляла сбор средств с подчиненных для оплаты собственных штрафов. Директор уволен.

В 3 детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки. В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки.

В 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным нормам. Виновные лица привлечены к ответственности, заключили в прокуратуре.