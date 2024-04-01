Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае

Гражданский пилотируемый дирижабль АS700 продемонстрировал возможность совершать вертикальный взлет и посадку на узких участках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © AVIC

Дирижабль китайского производства успешно совершил первый перегоночный рейс в провинции Хубэй (центральная часть КНР).

Предполагается, что его будут использовать в сфере экскурсионного туризма и для аварийно-спасательных работ.

AS700 способен перевозить на борту до 10 человек, включая пилота. Максимальная взлетная масса составляет чуть более четырех тонн, а максимальная дальность полета — 700 километров.

Помимо этого, новый дирижабль более маневренный и гибкий, чем другие типы таких аэростатов.