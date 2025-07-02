Сотрудники полиции изъяли крупную партию синтетических наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Қарасора-2025», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

На автодороге «Шымкент — Самара» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области остановили автомобиль Land Rover.

При проверке у одного из пассажиров — жителя Жамбылской области — было обнаружено 30 свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Экспресс-анализ показал, что изъятое представляет собой синтетический наркотик. Общий вес составил более 400 разовых доз.

По факту хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.