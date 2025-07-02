Инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

Морская буровая установка нефтяных компаний затонула в Суэцком заливе. Об этом 1 июля заявили в Министерстве нефти и минеральных ресурсов Египта.

«Министерство нефти и минеральных ресурсов только что получило сообщение от OSOCO о крушении баржи Adam Marine 12 в районе Джабаль-эль-Зейт в Суэцком заливе», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Facebook.

Уточняется, что главы ведомств отправились на место аварии, чтобы оценить ситуацию, а также проконтролировать спасательную операцию в рамках устранения последствий инцидента.

В газете Al Masry Al Youm отметили, что инцидент произошел в тот момент, когда платформу буксировали три судна. В публикации сообщается, что на вышке находился 31 человек, к настоящему моменту удалось спасти 21 человека. Четыре человека не выжили, еще шесть считаются пропавшими без вести. На данный момент ведутся работы по спасению остальных членов экипажа.