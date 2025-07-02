В Таразе выпускников школ оштрафовали за кортеж

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Выпускники нескольких школ Тараза организовали автокортеж в честь окончания учебного года. В ходе патрулирования полицейские выявили многочисленные нарушения правил дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Праздничный проезд сопровождался созданием помех другим участникам движения и нарушением правил маневрирования. Автомобили двигались колонной, мешая движению транспорта и создавая угрозу безопасности.

В результате сотрудники полиции составили 19 административных протоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях. Нарушения касались эксплуатации транспортных средств, несоблюдения требований маневрирования и обеспечения общественной безопасности.

«Мы заранее усилили меры контроля, зная, что в период выпускных возможны массовые кортежи и нарушения ПДД. На улицах города были задействованы дополнительные автопатрули. Безопасность граждан — наш приоритет, и мы будем и дальше оперативно реагировать на любые угрозы», — отметил командир батальона патрульной полиции управления полиции города Тараз Руслан Оразбаков.

Полиция призывает выпускников и их родителей ответственно подходить к проведению праздничных мероприятий и строго соблюдать нормы законодательства.

#ПДД #выпускники #кортеж

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