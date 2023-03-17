Дирижирование – дело темное
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Беседовала Елена Левкович
Признаться, отправляясь на встречу с прославленным дирижером «Астана Оперы» Абзалом Мухитдином, я видела наше интервью несколько иным. Хотелось сделать ставку в большей степени на рабочей стороне: технике, профессиональных секретах. Может, даже самой попробовать произвести условные «фуэте» дирижерской палочкой и «покомандовать» оркестром. И как хорошо, что беседа смогла вместить в себя и разговоры о любимом ремесле, и о простом человеческом…