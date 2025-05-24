Диспетчер не имеет права на ошибку Адал Азамат 24 мая 2025 г. 3:00 67 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу У жителя области Жетысу Ергена Кашаганова ответственная профессия – он станционный диспетчер на железной дороге. И, как утверждают его коллеги, очень добросовестный и честный человек. фото автора Ему 36 лет, и в ТОО «KTZE-Khorgos-Gateway» он работает с 2015 года. После окончания Казахского университета путей сообщения по специальности «организация перевозок движения» Ерген сразу пришел на железную дорогу. – Моя работа заключается в том, чтобы обеспечивать бесперебойное движение на станции и прилегающих участках, – рассказывает мужчина. – Каждый день я отслеживаю график, реагирую на изменения в расписании. Если один поезд задерживается, происходит какой-то сбой, приходится принимать меры – перенаправлять другие составы на альтернативные пути или корректировать время их отправления. Опыт и математический склад ума помогают проводить все операции безошибочно. К слову, работа станционного диспетчера требует максимальной концентрации и очень быстрой реакции, так как от его действий зависит безопасность тысяч людей. Ерген, кстати, занимается не только организацией движения, но и контролем состояния инфраструктуры станции, а также следит за соблюдением всех регламентов безопасности. Кроме того, он активно участвует в обучении младших специалистов, передавая свои знания и опыт коллегам. Наш герой – человек семейный: он женат, у четы подрастает дочка. – Семья для меня – поддержка и опора. Несмотря на напряженный рабочий график, я всегда нахожу для них время, все свободные минуты посвящаю родным, – говорит Ерген. А еще у него есть хобби. Ерген очень любит рыбалку. Выезжая на природу, признается собеседник, он наслаждается тишиной. Ведь железнодорожная станция «гудит» постоянно. Удовольствие для души он получает и посещая тренажерный зал, считая, что физическое здоровье – один из главных факторов успешности человека. #профессия #Ерген Кашаганов #станционный диспетчер