Ему 36 лет, и в ТОО «KTZE-Khorgos-Gateway» он работает с 2015 года. Пос­ле окончания Казахского университета путей сообщения по специальности «организация перевозок движения» Ерген сразу пришел на железную дорогу.

– Моя работа заключается в том, чтобы обеспечивать бесперебойное движение на станции и прилегающих участках, – рассказывает мужчина. – Каждый день я отслеживаю график, реагирую на изменения в расписании. Если один поезд задерживается, происходит какой-то сбой, приходится принимать меры – перенаправлять другие составы на альтернативные пути или корректировать время их отправления.

Опыт и математичес­кий склад ума помогают проводить все операции безоши­бочно. К слову, работа станцион­ного диспетчера требует максимальной концентрации и очень быст­рой реакции, так как от его дейст­вий зависит безопасность тысяч людей.

Ерген, кстати, занимается не только организацией движения, но и контролем состояния инфраструктуры станции, а также следит за соблюдением всех регламентов безопаснос­ти. Кроме того, он активно участвует в обучении младших специалистов, передавая свои знания и опыт коллегам.

Наш герой – человек семейный: он женат, у четы подрастает дочка.

– Семья для меня – поддержка и опора. Несмотря на напряженный рабочий график, я всегда нахожу для них время, все свободные минуты посвящаю родным, – говорит Ерген.

А еще у него есть хобби. Ерген очень любит рыбалку. Выезжая на природу, признается собеседник, он наслаждается тишиной. Ведь железнодорожная станция «гудит» постоянно. Удовольст­вие для души он получает и посещая тренажерный зал, считая, что физическое здоровье – один из главных факторов успешности человека.