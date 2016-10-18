​Для доступа к фондовым биржам

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Асель МУКАНОВА, Астана

Как сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбай Нурабаев, казахстанский Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и запасах KAZRC был одобрен и принят 14 июня 2016 года Комитетом по международным стандартам CRIRSCO. Кодекс предназначен для подготовки независимой оценки минерально-сырьевых активов компаний и привлечения инвестиций на отечественных и зарубежных площадках с целью финансирования проектов недропользования.

– Практически все биржи мира в сфере недропользования принимают отчетность, подготовленную по стандартам CRIRSCO, так как они способствуют значительному снижению главного риска для инвесторов – риска не подтверждения ресурсов и запасов, указанных в отчетности компаний, – отметил Б. Нурабаев, добавив, что членом комитета CRIRSCO от Республики Казах­стан стала Ассоциация KAZRC.

Переход на международные стандарты отчетности даст возможность создавать и развивать рынок юниорских компаний и благодаря увеличению объемов разведки приведет к открытию новых месторождений, а также обеспечит достоверность информации для выхода на международные биржи.

На сегодня в Казахстане 24 компаний-недропользователей привлекают инвестиционные средства на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и только 7 зарегистрированы на зарубежных биржах. Спрос на их акции достаточно хороший, и этого, конечно, мало для нашей страны. По словам исполнительного директора ОЮЛ «Казах станская ассоциация пуб­личной отчетности о результатах геолого-разведочных работ, минеральных ресурсах и запасах KAZRC» Сауле Уразаевой, работа эта сложная, в нее вовлечены представители всех участников рынка недропользования, помимо госструктур к ней причастны более 140 компаний.

– Успех внедрения международных стандартов отчетности зависит от согласованности участников этого процесса. У всех должно быть четкое понимание классификации стандартов отчетности и требований к лицам, которую эту отчетность составляют, – подчеркнула С. Уразаева.

Член исполнительного комитета Профессионального объединения независимых экспертов недропользования (ПОНЭН) Николай Еньшин добавил, что ПОНЭН поможет сформировать казахстанский институт компетентных лиц, то есть научить специалистов работать по международным стандартам, развивая тем самым серьезную конкуренцию на рынке.

– Кодекс CRIRSCO призван унифицировать казахстанскую отчетность, которая будет понятна как казахстанским, так и иностранным инвесторам. Отпадет необходимость подготовки двойных отчетов для того, чтобы появилась возможность для привлечения денег, – подытожил Н. Еньшин.

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