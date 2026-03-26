Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК провел круглый стол на тему тарифной политики после завершения моратория.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, экспертного сообщества и общественности.

Отмечено, что принятый Правительством комплекс мер направлен на защиту доходов граждан и сдерживание инфляции на уровне ниже 10%. Введение моратория на повышение коммунальных тарифов до конца марта 2026 года позволило исключить рост тарифной нагрузки на потребителей в указанный период и обеспечить дополнительную финансовую стабильность домохозяйств.

По итогам обсуждения выработан единый подход: после завершения моратория тарифная политика будет реализовываться поэтапно и сбалансировано. При этом финансовая нагрузка на население сохранится на минимальном уровне, а принимаемые решения будут учитывать социальную чувствительность вопроса.

Значительное внимание уделено вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры. Реализация инвестиционных проектов продолжается в полном объёме и в соответствии с утверждёнными графиками, что направлено на снижение износа и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.

В качестве ключевого принципа государственной тарифной политики обозначено обеспечение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий.

Совокупность реализуемых мер позволит обеспечить контролируемое и прогнозируемое влияние на инфляционные процессы в 2026 году, удерживая их в управляемом и безопасном диапазоне для экономики и доходов граждан.

Также рассмотрены меры по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, включая ограничение роста стоимости электроэнергии и железнодорожных перевозок для производителей, что способствует снижению себестоимости продукции и стабилизации цен на базовые продукты питания.

Вопросы социальной защиты населения остаются в числе приоритетных. Для социально уязвимых категорий граждан действует механизм жилищной помощи, предусматривающий адресную компенсацию расходов на коммунальные услуги.

По итогам круглого стола определены дальнейшие направления совершенствования тарифной политики, ориентированные на обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности инфраструктуры, а также защиту интересов населения.